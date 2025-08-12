快訊

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

學者指賴清德失去讀賣、產經支持 小笠原：還有朝日新聞

想靠投資理財致富！八成八上班族曾投資 虧損獲利報酬率曝光

合庫金控入選《TIME》2025全球500大永續企業 永續績效再獲國際肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國《TIME》雜誌日前與國際數據機構Statista合作發布「2025年全球最永續企業（World’s Most Sustainable Companies 2025）」500強榜單，合庫金控憑藉卓越的永續表現榮登全球第117名，並位居台灣公股金融業第三，展現集團推動ESG的深厚實力與國際影響力。

「全球最永續企業」為《TIME》與Statista共同推出的國際權威評比，從全球逾5,000家具規模與影響力的公司中，根據其永續承諾與實際績效進行綜合評選，涵蓋超過20項與永續發展相關的關鍵績效指標，包括國際永續標準對接度、碳排放表現、對目標和倡議的承諾等，旨在表彰於全球永續領域中表現領先的企業，最終僅500家企業入選，合庫金控今年脫穎而出，顯見集團推動永續發展成果亮眼，備受國際肯定。

合庫近年在ESG領域積極深耕、成果豐碩，不僅為首家以金控名義簽署赤道原則，也是首家通過科學基礎減碳目標倡議（SBTi）中期減碳目標審核之公股金控，並參與自然相關財務揭露工作小組（TNFD）論壇，自2023年起連續兩年入選道瓊永續指數（DJSI）「世界指數」與「新興市場指數」雙成分股、2024年國際碳揭露專案（CDP）評比榮獲最高A級領導企業名單，並獲選2025年永續年鑑，名列標普全球ESG分數前5％企業殊榮。

合庫持續深化永續治理，進一步整合內外部資源並與利害關係人有效溝通永續理念，制訂「永續策略藍圖」，以「企業永續、環境永續、社會永續」為願景，聚焦推動「RISE」四大永續策略主軸—Resilience（建構韌性經營）、Inclusion（領航永續金融）、Synergy（創造多元共融）、Enrichment（豐富環境共好），全面結合ESG與金融業務，積極發揮金融影響力，建構永續新藍圖。

展望未來，合庫將持續秉持誠信穩健的公司治理精神，發揮金融核心價值，推動低碳轉型，落實永續發展，攜手利害關係人共同創造兼顧經濟、社會與環境的永續新價值。

ESG 金控 合庫金

延伸閱讀

萬海第2季 EPS 0.38元

群益短天期美債ETF 25日開募

新模螺絲挑戰減碳升級 整合供應鏈導入數位管理

中小企業永續轉型 標竿學習／WaCare 建完整醫療服務鏈

相關新聞

想靠投資理財致富 八成八上班族曾投資 虧損獲利報酬率曝光

現代人理財觀念普遍，加上股市不斷攀升，不少上班族除了節流，更想靠投資開源。yes123求職網「勞工抗通膨與斜槓族搶錢調查...

金控前七月賺逾3,000億 富邦金獲利、EPS稱冠

整體金控前七月稅後純益飛越3,000億元大關，達3,059億元，為歷年同期第三高，比去年同期衰退幅度也再收窄至三成內、約...

金融守護論壇／金管會副主委莊琇媛促結合 AI 四面向防詐阻詐

金管會副主委莊琇媛昨（11）日表示，詐騙已從過去人際接觸演變為跨境、AI變音等「無差異攻擊」，防詐必須結合科技、員工專業...

五大壽險7月進帳825億元

7月隨美國與主要貿易夥伴達成初步協議、美股財報表現亮眼，以及全球AI需求續強，帶動國內出口強勁，提振國內外股市走揚，台股...

金管會談關稅衝擊 金融業將是海嘯第二排

美國實施對等關稅，立委關注國銀資產品質是否受衝擊，金管會副主委陳彥良昨（11）日表示，美國總統川普上台後，大力推動關稅政...

人民幣對美元匯率靠攏7整數大關 穩步且可控的升值傾向

美國投行高盛表示，中國人民銀行（大陸央行）設定的人民幣中間價顯示出升值傾向，人民幣對美元匯率將繼續逐步向「7」整數關口邁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。