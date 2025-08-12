合庫金控入選《TIME》2025全球500大永續企業 永續績效再獲國際肯定

美國《TIME》雜誌日前與國際數據機構Statista合作發布「2025年全球最永續企業（World’s Most Sustainable Companies 2025）」500強榜單，合庫金控憑藉卓越的永續表現榮登全球第117名，並位居台灣公股金融業第三，展現集團推動ESG的深厚實力與國際影響力。

「全球最永續企業」為《TIME》與Statista共同推出的國際權威評比，從全球逾5,000家具規模與影響力的公司中，根據其永續承諾與實際績效進行綜合評選，涵蓋超過20項與永續發展相關的關鍵績效指標，包括國際永續標準對接度、碳排放表現、對目標和倡議的承諾等，旨在表彰於全球永續領域中表現領先的企業，最終僅500家企業入選，合庫金控今年脫穎而出，顯見集團推動永續發展成果亮眼，備受國際肯定。

合庫近年在ESG領域積極深耕、成果豐碩，不僅為首家以金控名義簽署赤道原則，也是首家通過科學基礎減碳目標倡議（SBTi）中期減碳目標審核之公股金控，並參與自然相關財務揭露工作小組（TNFD）論壇，自2023年起連續兩年入選道瓊永續指數（DJSI）「世界指數」與「新興市場指數」雙成分股、2024年國際碳揭露專案（CDP）評比榮獲最高A級領導企業名單，並獲選2025年永續年鑑，名列標普全球ESG分數前5％企業殊榮。

合庫持續深化永續治理，進一步整合內外部資源並與利害關係人有效溝通永續理念，制訂「永續策略藍圖」，以「企業永續、環境永續、社會永續」為願景，聚焦推動「RISE」四大永續策略主軸—Resilience（建構韌性經營）、Inclusion（領航永續金融）、Synergy（創造多元共融）、Enrichment（豐富環境共好），全面結合ESG與金融業務，積極發揮金融影響力，建構永續新藍圖。

展望未來，合庫將持續秉持誠信穩健的公司治理精神，發揮金融核心價值，推動低碳轉型，落實永續發展，攜手利害關係人共同創造兼顧經濟、社會與環境的永續新價值。