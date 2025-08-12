日本規模第一！日本最強的國民 ETF 來了 野村日本東證 ETF 獲准發行

2025年野村成功推出兩檔各具特色的全台首檔主動式ETF之後，如今再拔頭籌、創新巔峰，寫下台灣金融業史上首宗台日相互跨境ETF掛牌新篇章，為台灣ETF發展導入重要成長新引擎，配合政府推動台灣邁向亞洲資產管理中心政策，野村投信帶來的實質成果，為台灣金融國際化跨出重要的里程碑，開啟投資台日股渠道歷史新頁，為亞洲資產管理市場注入新動能。

野村日本東證ETF(009812)所連結的ETF「NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託( 1306.JP)」，規模為日本第一大、亞洲第一大的ETF，而野村資產管理更是全球第八大ETF發行業者，這檔ETF更納入NISA標的，成為實至名歸的｢日本國民ETF」，野村日本東證ETF(009812)基金8月7日正式取得核准函，擬於9月1日至9月4日募集，預定9月18日掛牌上市。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，野村投信結合最大股東也是日本最大ETF發行商日本野村資產管理，推出在台首檔日本市場連結式ETF (009812)，野村日本東證ETF所攜手連結的日本國民ETF為成立近25年的NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託(1306.JP)，一檔即可投資日本在地優質企業獲利成長機會的ETF，主要投資日本東證一部上市公司，免複委託、免換匯、零距離、零延遲的日股ETF，前進日股更輕鬆便捷，發行價格新臺幣10元。

黃宏治指出，東證指數涵蓋多元產業，加上東證指數與企業盈餘成長具高度連動，根據彭博預估，2025至2026年東證指數成分企業的平均盈餘年增率可望再上攻。野村資產管理在主動式或被動式投資均有豐富的經驗及多元化的產品，自1995年5月在日本推出首檔ETF後，已發行超過 70檔ETF，目前是日本最大的ETF發行商，旗下ETF整體規模逾2,510億美元(約新台幣7兆5千萬元)，市占率高達 44%，若以交易量而言，占比更高達70%，均為日本的第一名，顯見野村資產管理在ETF管理經驗的實力雄厚及成功。

野村日本東證ETF(009812)經理人張怡琳表示，日本走出失落30年後，不光是GDP、加薪幅度頻創新高、外資持續加碼，連股神巴菲特也說讚，並在波克夏股東會上霸氣宣示「50年都不會賣日本持股」，並持續加碼投資，連東證指數也創歷史新高，加上內資NISA新制活水助攻，日本從自助到人助，經濟走強股市全面上攻，內外資簇擁日股行情可望再創新高。對比美股高度集中在科技相關產業，日股在工業、金融與消費領域擁有強大競爭力、並形成獨特的市場生態，對於尋求分散投資配置產業、又可進行全球化企業佈局的投資人而言，日股東證指數是當前投資日股絕佳的選擇，加上東證指數的產業布局與台股有高度互補性，台股投資人若搭配部分日股投資，就能以更多元化的投組，進而產生互補的效果，也能降低單一國家的投資風險。