快訊

台股開盤上漲47點 台積電開平盤價

台灣代表團突取消拜會 南韓真相和解委委員長怒：傲慢無禮永留我心

蘋果申請iPhone「單塊玻璃」專利！六面玻璃包覆、一體化機身都能觸控

國泰金控、國泰證券雙獲亞洲最佳企業雇主獎 打造友善共融職場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰金控、國泰證券雙獲2025年亞洲最佳企業雇主獎，由國泰金控副總經理翁少玲（右）、國泰證券副總經理林聖達（左）代表領獎。（國泰金控/提供）
國泰金控、國泰證券雙獲2025年亞洲最佳企業雇主獎，由國泰金控副總經理翁少玲（右）、國泰證券副總經理林聖達（左）代表領獎。（國泰金控/提供）

亞洲人力資源權威雜誌《HR Asia》近日公布2025年台灣區「亞洲最佳企業雇主獎」得獎名單，國泰金控及旗下子公司國泰證券雙雙獲獎。其中，國泰金控更是第七度蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」，並奪下2025年四項特別獎「多元、平等和包容獎」、「最具員工關懷獎」、「職場永續獎」及「科技賦能獎」；而國泰證券則連兩度獲得「亞洲最佳企業雇主獎」肯定，顯示國泰致力打造多元、公平、共融的友善職場環境，成效有目共睹，深獲國際肯定。

國泰金控持續實踐多元包容職場的永續承諾，聆聽員工聲音並積極推動符合真實需求的福祉措施，再度榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」。國泰金控洞察員工家庭照護等真實需求，以「全人關懷」（Whole-person Care）為核心，透過主題講座、減重競賽活動、員工協助方案（EAP）等多元管道促進身心健康，並整合行動辦公、靈活的差假設計等資源，優化全方位支持系統，提供員工職涯彈性配速的選擇，協助員工兼顧職涯發展與家庭照護；並促進五代同堂職場的跨世代共融，打造尊重差異、友善包容的「國泰共融小鎮」。

此外，國泰金控以成為金融科技公司為願景，除了數位工具的導入與應用，也重視職場科技力的賦能，促進員工多元跨域發展、提升員工AI素養，2024年亦推出「雲世代計畫」，已培育逾80位雲端專才，取得超過150張專業證照，透過科技賦能人才與組織轉型，達成數據驅動人才決策的目標。相關成果不僅反映在2024年員工投入度調查結果，整體滿意度創近五年新高；更一舉斬獲2025年「亞洲最佳企業雇主獎」全系列獎項、2025年遠見ESG企業永續獎職場共融組楷模獎、人才發展組績優獎、2024年勞動部工作生活平衡獎等肯定。

國泰證券秉持「以人為本」的雇主品牌精神，致力於培養全方位的專業人才，並為員工打造幸福友善職場，育才作為再度受到國際肯定，連兩度榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」。針對「人才培育」，國泰證券積極打造多元且專業的學習環境，從新進人員訓練、專業職能培訓，到訂定潛力人才發展計畫，由內部講師與外部顧問協力規劃，建立完整學習地圖。同時導入數位學習平台以及舉辦培力講座，讓員工可依自身職涯節奏自主進修，提升數位創新、問題分析與溝通表達能力。

另在「職場友善」方面，國泰證券致力打造溫暖、具支持力的工作環境，不僅高度重視員工身心健康與生活品質，積極推動健康職場政策，更提出「圓夢計劃」，鼓勵員工實踐個人夢想與生活目標，無論是進修學習、音樂表演、繪畫創作、世界旅跑等，皆提供資金贊助與假期支持，讓夢想不再遙不可及。

國泰金控、國泰證券將貫徹「誠信、當責、創新」的核心價值，致力於全方位照護員工需求，打造尊重人才價值、支持多元發展的職場共融文化，積極發展業務的同時，持續與員工「BETTER TOGETHER共創更好」。

職場 國泰金控

延伸閱讀

亞洲最佳企業雇主獎／國泰金友善職場 七度獲獎

國泰金主要贊助美國大都會博物館名作海外巡展 吸超過10萬人次觀展

藝術走入生活 「國泰雲門隨行吧-社區巡演」即將展開

國泰攜雲門 藝起共創更好

相關新聞

金控前七月賺逾3,000億 富邦金獲利、EPS稱冠

整體金控前七月稅後純益飛越3,000億元大關，達3,059億元，為歷年同期第三高，比去年同期衰退幅度也再收窄至三成內、約...

金融守護論壇／金管會副主委莊琇媛促結合 AI 四面向防詐阻詐

金管會副主委莊琇媛昨（11）日表示，詐騙已從過去人際接觸演變為跨境、AI變音等「無差異攻擊」，防詐必須結合科技、員工專業...

五大壽險7月進帳825億元

7月隨美國與主要貿易夥伴達成初步協議、美股財報表現亮眼，以及全球AI需求續強，帶動國內出口強勁，提振國內外股市走揚，台股...

金管會談關稅衝擊 金融業將是海嘯第二排

美國實施對等關稅，立委關注國銀資產品質是否受衝擊，金管會副主委陳彥良昨（11）日表示，美國總統川普上台後，大力推動關稅政...

人民幣對美元匯率靠攏7整數大關 穩步且可控的升值傾向

美國投行高盛表示，中國人民銀行（大陸央行）設定的人民幣中間價顯示出升值傾向，人民幣對美元匯率將繼續逐步向「7」整數關口邁...

玉山金全年拚賺300億元 董座黃男州透露希望旗下有保險公司

玉山金昨（11）日舉行法說會，董事長黃男州首度明確表示，長期而言玉山希望旗下有保險公司，另若資本額成長太快會喪失發展空間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。