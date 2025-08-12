國泰金控、國泰證券雙獲亞洲最佳企業雇主獎 打造友善共融職場

亞洲人力資源權威雜誌《HR Asia》近日公布2025年台灣區「亞洲最佳企業雇主獎」得獎名單，國泰金控及旗下子公司國泰證券雙雙獲獎。其中，國泰金控更是第七度蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」，並奪下2025年四項特別獎「多元、平等和包容獎」、「最具員工關懷獎」、「職場永續獎」及「科技賦能獎」；而國泰證券則連兩度獲得「亞洲最佳企業雇主獎」肯定，顯示國泰致力打造多元、公平、共融的友善職場環境，成效有目共睹，深獲國際肯定。

國泰金控持續實踐多元包容職場的永續承諾，聆聽員工聲音並積極推動符合真實需求的福祉措施，再度榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」。國泰金控洞察員工家庭照護等真實需求，以「全人關懷」（Whole-person Care）為核心，透過主題講座、減重競賽活動、員工協助方案（EAP）等多元管道促進身心健康，並整合行動辦公、靈活的差假設計等資源，優化全方位支持系統，提供員工職涯彈性配速的選擇，協助員工兼顧職涯發展與家庭照護；並促進五代同堂職場的跨世代共融，打造尊重差異、友善包容的「國泰共融小鎮」。

此外，國泰金控以成為金融科技公司為願景，除了數位工具的導入與應用，也重視職場科技力的賦能，促進員工多元跨域發展、提升員工AI素養，2024年亦推出「雲世代計畫」，已培育逾80位雲端專才，取得超過150張專業證照，透過科技賦能人才與組織轉型，達成數據驅動人才決策的目標。相關成果不僅反映在2024年員工投入度調查結果，整體滿意度創近五年新高；更一舉斬獲2025年「亞洲最佳企業雇主獎」全系列獎項、2025年遠見ESG企業永續獎職場共融組楷模獎、人才發展組績優獎、2024年勞動部工作生活平衡獎等肯定。

國泰證券秉持「以人為本」的雇主品牌精神，致力於培養全方位的專業人才，並為員工打造幸福友善職場，育才作為再度受到國際肯定，連兩度榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」。針對「人才培育」，國泰證券積極打造多元且專業的學習環境，從新進人員訓練、專業職能培訓，到訂定潛力人才發展計畫，由內部講師與外部顧問協力規劃，建立完整學習地圖。同時導入數位學習平台以及舉辦培力講座，讓員工可依自身職涯節奏自主進修，提升數位創新、問題分析與溝通表達能力。

另在「職場友善」方面，國泰證券致力打造溫暖、具支持力的工作環境，不僅高度重視員工身心健康與生活品質，積極推動健康職場政策，更提出「圓夢計劃」，鼓勵員工實踐個人夢想與生活目標，無論是進修學習、音樂表演、繪畫創作、世界旅跑等，皆提供資金贊助與假期支持，讓夢想不再遙不可及。

國泰金控、國泰證券將貫徹「誠信、當責、創新」的核心價值，致力於全方位照護員工需求，打造尊重人才價值、支持多元發展的職場共融文化，積極發展業務的同時，持續與員工「BETTER TOGETHER共創更好」。