玉山銀估下半年房貸撥款量略增 台幣升值影響不動產貸款集中度

玉山金（2884）11日舉行法說會，目前市場房貸緊縮，玉山銀亦僅微幅成長，董事長黃男州表示，房貸預估撥款量下半年會比上半年稍提高，目前有央行信用管制措施但不算最主要問題，「最主要問題是台灣房價真的太高了」。他並提到由於台幣升值使外幣放款縮水，會影響不動產貸款集中度升高。

玉山銀行前六月淨利息收入較去年同期成長18.7%。受惠於完善海外布局，總放款年成長9.1%，企業放款及個人放款分別成長12.6%、6.9%，中小企業放款年成長8.4%。房貸則微幅成長0.23％，黃男州指出，房貸預估撥款量下半年會比上半年稍提高，目前有央行信用管制措施但不算最主要問題，「最主要問題是台灣房價真的太高了」。在台北市買房子的家庭月收入71%用於繳房貸，台北市是特別嚴重，整個台灣大概約40％，已經比世界的平均值高太多。

黃男州說，如果看房價所得比，台北市當然是最高，家庭所得16.4年才能夠買一間房子，全國的平均約10.7年，都遠遠高於先進國家很多，如果目前問時下的年輕人，他們心目中最最大的問題可能都是房子，這也進而影響生育率。房地產正常發展及讓年輕人購買自用住宅可在合理範圍，一定是未來政府施政最重要的事情之一，當然也是金融業應該要貢獻一部分力量。

黃男州提到，上半年台幣升值使外幣放款縮水，用於計算不動產貸款集中度時，整體放款分母縮小，進而會使不動產貸款集中度升高，因為去年提交給央行自主控管承諾需遵守，故房貸業務量能受限，不過，他強調玉山的土建融做得少，不動產集中度低於全體國銀平均。

他觀察，上半年買賣成交13萬棟，負成長26％，價格也有些微下跌。房價已經在比較高點，如果繼續往上升對中產階級影響大。目前玉山銀房貸逾放比為0.08%，他強調資產品質仍維持良好水準。