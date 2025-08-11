快訊

新聞幕後／關稅「疊加」周末炸鍋 府院推鄭上火線

中颱楊柳逼近！粉專透露登陸、出海可能地點 3地要最高規格防範

影／八斗子漁港火燒船 船長急倒俥離岸免得波及他船 6人再跳船逃生

玉山銀估下半年房貸撥款量略增 台幣升值影響不動產貸款集中度

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金控11日舉行2025年第2季法說會，董事長黃男州率高階主管說明營運概況與未來展望。 記者林勁傑／攝影
玉山金控11日舉行2025年第2季法說會，董事長黃男州率高階主管說明營運概況與未來展望。 記者林勁傑／攝影

玉山金（2884）11日舉行法說會，目前市場房貸緊縮，玉山銀亦僅微幅成長，董事長黃男州表示，房貸預估撥款量下半年會比上半年稍提高，目前有央行信用管制措施但不算最主要問題，「最主要問題是台灣房價真的太高了」。他並提到由於台幣升值使外幣放款縮水，會影響不動產貸款集中度升高。

玉山銀行前六月淨利息收入較去年同期成長18.7%。受惠於完善海外布局，總放款年成長9.1%，企業放款及個人放款分別成長12.6%、6.9%，中小企業放款年成長8.4%。房貸則微幅成長0.23％，黃男州指出，房貸預估撥款量下半年會比上半年稍提高，目前有央行信用管制措施但不算最主要問題，「最主要問題是台灣房價真的太高了」。在台北市買房子的家庭月收入71%用於繳房貸，台北市是特別嚴重，整個台灣大概約40％，已經比世界的平均值高太多。

黃男州說，如果看房價所得比，台北市當然是最高，家庭所得16.4年才能夠買一間房子，全國的平均約10.7年，都遠遠高於先進國家很多，如果目前問時下的年輕人，他們心目中最最大的問題可能都是房子，這也進而影響生育率。房地產正常發展及讓年輕人購買自用住宅可在合理範圍，一定是未來政府施政最重要的事情之一，當然也是金融業應該要貢獻一部分力量。

黃男州提到，上半年台幣升值使外幣放款縮水，用於計算不動產貸款集中度時，整體放款分母縮小，進而會使不動產貸款集中度升高，因為去年提交給央行自主控管承諾需遵守，故房貸業務量能受限，不過，他強調玉山的土建融做得少，不動產集中度低於全體國銀平均。

他觀察，上半年買賣成交13萬棟，負成長26％，價格也有些微下跌。房價已經在比較高點，如果繼續往上升對中產階級影響大。目前玉山銀房貸逾放比為0.08%，他強調資產品質仍維持良好水準。

房貸 黃男州 玉山銀行

延伸閱讀

58歲機師年收400萬 退休前才驚覺「長年疏失」一家四口陷財務危機

1分鐘看世界／美國政府推動房貸雙雄上市 預期籌資300億美元

三大類房貸爭議 金管會下令銀行公會和國銀總行成立單一窗口處理

尚欠245萬！近50歲單身女憂「掛掉」前房貸繳不完 網教一招減輕負擔

相關新聞

銀行客服鑽漏洞盜刷18位客戶信用卡 金管會開罰1200萬元

金管會今日公告對國泰世華銀行裁罰1200萬罰鍰的裁處書內容。金管會指出，國泰世華銀行的客服專員涉及盜刷客戶信用卡所涉缺失...

股匯不同調 台股漲百點新台幣連2貶收29.916元

股匯市各走各路，台股今天在台積電走高激勵下，上漲逾百點，新台幣匯率則量縮走貶，今天收盤收29.916元，貶6.1分，匯價...

客服盜刷遭罰1200萬元 銀行：已解僱涉案員工、完成內控強化

國泰金（2882）旗下國泰世華銀行因接獲客戶反映及內部清查，發現前客服專員黃員自2024年3月至2024年10月間涉及盜...

新光人壽挹注獲利 台新新光金7月自結36.2億元

新新併後首次自結獲利，由於新光人壽挹注，台新新光金控7月自結稅後淨利36.2億元，累計每股稅後淨利（EPS）0.92元。

玉山銀進軍亞資中心瞄準倫巴底貸款 黃男州：槓桿比最多不超過8成

玉山金控今日召開第二季法說會，玉山金控董事長黃男州會後受訪指出，對於亞資中心的業務，玉山銀已瞄準倫巴底貸款，不過風控很重...

揚秦攜永豐銀啟動預收款信託 迎百億元禮券市場

揚秦（2755）與永豐銀行11日正式簽約啟動「預收款信託」服務，透過發行禮券搶攻新市場，並運用永豐預收款信託服務，保障消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。