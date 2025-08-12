金管會談關稅衝擊 金融業將是海嘯第二排

美國實施對等關稅，立委關注國銀資產品質是否受衝擊，金管會副主委陳彥良昨（11）日表示，美國總統川普上台後，大力推動關稅政策、虛擬貨幣與AI議題，金融業算是海嘯第二排，他說，從市場風險、信用風險與匯率議題來看，因法規對銀行投資有限制，評估市場風險影響不大，主要影響在信用風險，強調銀行雨天不收傘。

立法院財委會昨日考察台灣金融研訓院，包括國民黨立委賴士葆、國民黨立委羅明才、陳彥良、金管會銀行局局長童政彰、台灣金融研訓院董事長雷仲達、台灣金融研訓院院長高一誠都出席。

金管會回應關稅議題時表示，對金融業影響主要在信用風險，根據近期銀行7月底回報壓力測試結果，初步判斷影響還好，在加壓的情況下，銀行因為過去累積的備抵呆帳與資本，都可以度過關稅衝擊。官員說，今年壓力測試也把關稅等變數納入考量。

童政彰說，美國4月初宣布對等關稅措施後，金管會就與經濟部、銀行公會開會，設想關稅對產業可能影響。針對企業援助部分，金管會透過銀行公會發函金融機構，舊貸部分展延到今年底，以確保資金不會中斷，另外也請金融機構設置單一窗口，提供協助。

金管會表示，經濟部也透過信保基金提供保證，對評估影響較大產業提高保證額度。

另外，立委羅明才關注金管會對於虛擬貨幣交易所來台態度，賴士葆則詢問台灣是否有機會發行穩定幣等。陳彥良指出，對於虛擬貨幣資產，台灣基本上也先從洗錢防制開始，再來鼓勵成立公會，並在立法院推動下，金管會也提出虛擬資產服務法草案，已送行政院。