五大壽險7月進帳825億元

7月隨美國與主要貿易夥伴達成初步協議、美股財報表現亮眼，以及全球AI需求續強，帶動國內出口強勁，提振國內外股市走揚，台股加權指數7月大漲約1,287點，加上台股除息旺季，挹注壽險業獲利。據統計，五大壽險7月合計稅後純益165.3億元，累計前七月賺進825.47億元，較去年同期減少逾六成。

統計五大壽險7月表現，以富邦人壽奪冠、單月稅後純益59.3億元，國泰人壽42.5億元居次，凱基人壽38.18億元位居第三，後續依序為台灣人壽稅後純益17.42億元、南山人壽7.9億元。累計前七月表現，依序為富邦人壽稅後純益304.8億元、國泰人壽230.4億元、南山人壽151.8億元、台灣人壽89.58億元、凱基人壽48.89億元。

新光人壽因合併原因，只計入合併基準日（7月24日）後，共八天的經營績效，其稅後獲利（7月24日至31日）為18億元，主要是因股利收益進帳及資本利得操作穩定所致。