快訊

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

五大壽險7月進帳825億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

7月隨美國與主要貿易夥伴達成初步協議、美股財報表現亮眼，以及全球AI需求續強，帶動國內出口強勁，提振國內外股市走揚，台股加權指數7月大漲約1,287點，加上台股除息旺季，挹注壽險業獲利。據統計，五大壽險7月合計稅後純益165.3億元，累計前七月賺進825.47億元，較去年同期減少逾六成。

統計五大壽險7月表現，以富邦人壽奪冠、單月稅後純益59.3億元，國泰人壽42.5億元居次，凱基人壽38.18億元位居第三，後續依序為台灣人壽稅後純益17.42億元、南山人壽7.9億元。累計前七月表現，依序為富邦人壽稅後純益304.8億元、國泰人壽230.4億元、南山人壽151.8億元、台灣人壽89.58億元、凱基人壽48.89億元。

新光人壽因合併原因，只計入合併基準日（7月24日）後，共八天的經營績效，其稅後獲利（7月24日至31日）為18億元，主要是因股利收益進帳及資本利得操作穩定所致。

凱基人壽 國泰人壽

延伸閱讀

台股主動式ETF熱！這檔奪績效、規模、人氣三冠王 首配8%最吸睛

本周40家公司除息 台股700億資金活水來了

金融業操盤台股 由賣轉買…6月淨加碼600億元

銀行壽險買台股逾600億元搶除息行情 7月恐變調？

相關新聞

金控前七月賺逾3,000億 富邦金獲利、EPS稱冠

整體金控前七月稅後純益飛越3,000億元大關，達3,059億元，為歷年同期第三高，比去年同期衰退幅度也再收窄至三成內、約...

金融守護論壇／金管會副主委莊琇媛促結合 AI 四面向防詐阻詐

金管會副主委莊琇媛昨（11）日表示，詐騙已從過去人際接觸演變為跨境、AI變音等「無差異攻擊」，防詐必須結合科技、員工專業...

五大壽險7月進帳825億元

7月隨美國與主要貿易夥伴達成初步協議、美股財報表現亮眼，以及全球AI需求續強，帶動國內出口強勁，提振國內外股市走揚，台股...

金管會談關稅衝擊 金融業將是海嘯第二排

美國實施對等關稅，立委關注國銀資產品質是否受衝擊，金管會副主委陳彥良昨（11）日表示，美國總統川普上台後，大力推動關稅政...

人民幣對美元匯率靠攏7整數大關 穩步且可控的升值傾向

美國投行高盛表示，中國人民銀行（大陸央行）設定的人民幣中間價顯示出升值傾向，人民幣對美元匯率將繼續逐步向「7」整數關口邁...

玉山金全年拚賺300億元 董座黃男州透露希望旗下有保險公司

玉山金昨（11）日舉行法說會，董事長黃男州首度明確表示，長期而言玉山希望旗下有保險公司，另若資本額成長太快會喪失發展空間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。