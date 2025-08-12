快訊

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

金控前七月賺逾3,000億 富邦金獲利、EPS稱冠

經濟日報／ 記者夏淑賢戴玉翔／台北報導
整體金控前七月稅後純益飛越3,000億元大關，達3,059億元，為歷年同期第三高。 路透
整體金控前七月稅後純益飛越3,000億元大關，達3,059億元，為歷年同期第三高，比去年同期衰退幅度也再收窄至三成內、約29%。雙雄富邦金（2881）、國泰金前七月獲利分別突破600億元、500億元，每股稅後純益（EPS）分別為4.29元、3.5元居冠亞軍。

7月起上市金控減為13家，統計7月單月整體金控獲利572億元，月減約4%多，但前七月整體金控獲利卻是比前六月的整體獲利增加了867億元，關鍵就在原本上半年累計虧損295億元的新光金，在7月消滅併入台新金，之前新光金的虧損不進台新金損益，因此使整體金控前七月獲利出現戲劇性變化，為歷年同期第三高，若只與同樣13家金控去年同期獲利相較，衰退幅度則是再縮至25%。

富邦金7月自結合併稅後純益110.3億元，月減6.9%，累計前七月合併稅後純益623.7億元，年減42.1%，EPS為4.29元，旗下四大子公司除產險外，其餘壽險、銀行與證券7月獲利均較前月下滑。北富銀7月稅後純益29.6億元，前七月稅後純益224.8億元，較去年同期成長15%，續創歷史新高。

國泰金7月稅後純益90.2億元，月增27%，累計稅後純益547.7億元，年減41.1%，EPS為3.5元。國泰世華銀7月稅後純益42.1億元，累計稅後純益275.9億元，年成長15%，續創歷史新高。

台新新光金7月24日合併後首度公布獲利，7月自結稅後純益36.2億元，累計前七月稅後純益138.4億元，EPS為0.92元，其中，新光子公司獲利僅認列7月24日至31日共八天的部分，且合併後過去新光金的虧損不進合併後獲利，未來會努力調整新光子公司的體質，發揮合併綜效。

除了規模較小的國票金，其他金控前七月獲利全部突破百億元，中信金累計獲利突破400億元居第三，累計獲利站上200億元之上的有兆豐金、玉山金，元大金前七月逼近200億元，凱基金則攻上百億元。

