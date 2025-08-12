南山建構退休財務規劃

台灣在今年正式進入超高齡社會，國人除了要應對「疾病」與「長照」風險外，活得比預期還久的「長壽風險」也成為民眾必須審慎思考的新風險。南山人壽為此推出「南山人壽御享樂活利率變動型還本終身保險（定期給付型）」，協助國人建構穩健的退休財務規劃，讓民眾為自己的退休樂活人生提前部署。

根據調查，受到長壽風險、通膨與勞保年改等影響，國人平均退休金需求約為1,400萬元。作為保險領導品牌，南山人壽前瞻社會需求，持續推出符合社會所需的創新商品及服務。南山人壽除在2025年首度參展「高齡健康產業博覽會」，透過各項活動設計鼓勵國人提前進行退休規劃，更推出「南山人壽御享樂活利率變動型還本終身保險（定期給付型）」。

南山人壽御享樂活利變還本終身保險具有五大特色，第一，依客戶規劃之退休年齡，最高可投保至59歲；第二，壽險保障長期累積且資產增值；第三，自選三種退休年齡（提供保險年齡達55歲／60歲／65歲之生存還本保險金給付起始年齡），退休時間可視自身需求於投保時選擇，最長領到保險年齡達99歲之保單周年日；第四，提供生存還本保險金+增值回饋分享金兩筆金流，民眾可依個人規劃，自行選擇「年給付型」或「月給付型」的給付周期；第五，高額投保另享有高保額折扣，最高可享4%保費折扣。

以40歲男性投保該保單，基本保額92萬元，選擇生存還本保險金給付起始年齡為65歲為例，繳費期間2年期，表定年繳保費為2,749,880元，在首、續期轉帳扣繳及高保額享有保費折減後，折扣後年繳保費為2,639,885元，假設各年度宣告利率皆為2.65%不變，且增值回饋分享金在保險年齡65歲前選擇以「購買增額繳清保險基本保額」，保險年齡達65歲起選擇以現金給付方式每年給付，於保單第25年度末可領取約253,034元，約當平均每月可補充2萬元的退休金。