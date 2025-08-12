金融守護論壇／金管會副主委莊琇媛促結合 AI 四面向防詐阻詐

金管會副主委莊琇媛昨（11）日表示，詐騙已從過去人際接觸演變為跨境、AI變音等「無差異攻擊」，防詐必須結合科技、員工專業、客戶教育與跨業合作等四大面向，並呼籲民眾體諒銀行關懷提問的用意，共同降低案件與金額。

莊琇媛昨日出席經濟日報、華南銀行共同舉辦「金融守護論壇—全面阻詐 打造科技智能防護網」。她提到，詐騙並非新興產業，過去如「金光黨」必須面對面接觸行騙，隨網路與疫情推動線上服務普及，詐騙訊息可瞬間跨境傳播，AI技術甚至能在數秒內偽造聲音，讓受害人誤信親友來電，「這是非常令人擔憂的情況」。

莊琇媛說，政府自2012年啟動打詐綱領，2024年再推出「打詐新四法」，包括《防制詐騙危害條例》與《洗錢防制法》等。

金管會則負責防詐統籌，從認識客戶（KYC）、交易控管、臨櫃關懷到跨部門合作，持續精進防詐機制。今年初金管會主委彭金隆提出「科技、精準、協力、臨櫃、責任」五大阻詐面向，並要求各金融機構設立防詐主管，強化社會責任。

她肯定華南銀行以「雷神智能防護網」結合AI技術，並從科技創新、員工專業、客戶教育與跨業合作四面向強化防詐能力。

不過，她坦言，部分民眾仍對銀行關懷提問感到不耐，曾有官員抱怨設定給家人轉帳卻被盤問多時，「我替行員叫屈，但也理解民眾感受」，因此員工教育與判斷需持續升級，避免過度干擾正常交易。

莊琇媛說，金管會推出灰名單與跨行照會機制，旨在防堵詐騙集團利用約定轉帳漏洞，但若客戶能提出合理證明，應降低盤問強度；但對不易辨識情況，如長者以孫子帳戶設定網銀，銀行仍須加強詢問，以免遭詐騙集團利用，造成鉅額損失。

她強調，詐騙集團已企業化經營，會為詐騙編造看似合理的理由，因此防詐必須依靠科技與專業並行。她呼籲，當銀行員進行身分確認或多問幾句時，民眾應理解這是為守護資產。

莊琇媛認為，防詐是一場全民戰役，需司法、檢調與金融機構建立資訊共享機制，將最新詐騙手法轉化為銀行內控流程，「只有不斷精進，才能降低台灣詐騙案件與金額」。