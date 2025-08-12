快訊

兆豐銀活化資產 升級服務

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
兆豐銀行舉行楠梓分行大樓興建工程上梁典禮，總經理黃永貞（右五）邀請園區管理局官員、監造單位及統包廠商共襄盛舉，象徵與園區共存共榮、永續共好。兆豐銀行／提供
兆豐國際商業銀行昨（11）日舉行楠梓分行大樓興建工程上梁典禮，總經理黃永貞主持，未來新大樓除自用之外，並規劃釋出50%的樓層出租，且兆豐銀行南區營運中心也將遷入，不但展現出兆豐銀行在地深耕的決心，也象徵兆豐銀行資產活化、再創新局。

兆豐銀行楠梓分行前身為中國國際商業銀行楠梓分行及交通銀行楠梓分行，都是自1971年即在當時的「楠梓加工出口區」開業服務，2006年8月兩家銀行合併後，持續在地深耕已超過50年。

這次配合經濟部產業園區管理局行政場域整建計畫，將原東側土地規劃興建一棟地上十層、地下三層之廠辦大樓，預計於2026年第3季完工，屆時將擁有樓地板面積8,600坪，其中一至五層自用，包括楠梓分行及南區營運中心皆將進駐，六至十層規劃於2026年6月開始對外招租，已有多家廠商釋出承租意願。

黃永貞表示，楠梓分行新大樓自2023年開工至今，歷經700多個日子的努力，已順利完成十層樓主體結構工程，一路走來要感謝設計、施工、監造及全體工程團隊的專業投入，期許新大樓落成後，能進一步提升服務能量，並為園區企業、客戶及社區居民帶來更多便利與福祉。

楠梓科技產業園區是原本的楠梓加工出口區，園區內目前有日月光集團、穎崴科技、楠梓電子、華泰電子等知名科技廠商，受惠於政府積極推動南部高科技S廊帶與大南方新矽谷計劃，近年更吸引台積電進駐，加上該區為早期發展生活圈、具備鄰近高鐵左營站的地理優勢，生活機能相當發達。

兆豐銀行楠梓分行新大樓位於園區管理局大門旁，有地利之便，園區內廠商幾乎均為客戶，服務客群也擴及仁武、橋頭、岡山、燕巢及市區的周邊廠商，未來除將提供園區內廠商及從業人員更優質、更舒適、更完善之金融服務環境，併同南區營運中心遷入後，更將擴大服務的深度及廣度。

