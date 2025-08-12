台企銀「挺你過關」 金援中小企

面對美國對等關稅政策及匯率波動，中小企業面臨前所未有的營運挑戰，台灣中小企銀秉持「中小企業最佳夥伴」的經營理念，為緩解中小企業的營運壓力，推出貸款利率、遠期匯率雙重優惠支應企業融資及避險需求，靈活打造合適的財務解決方案，協助中小企業穩定財務結構、降低外匯風險，強化國際競爭力。

台企銀（2834）規劃「挺你過關」方案，提供企業融資、避險及輔導三大金融支援，其中推出「貸你過關」企業貸款專案，針對受對等關稅影響的中小企業，可向台企銀申請最低2.2%優惠利率融資，或申請既有貸款展延，關鍵馳援企業財務需求；針對有實際外匯收支避險需求的中小企業，台企銀提供「企業客戶專屬優『匯』避險遠匯」專案，給予匯率優惠3分、減免手續費及期初保證金等實質優惠，並提供換匯交易及匯率選擇權等避險工具，協助企業因應匯率波動的風險。

台企銀關注中小企業實際需求，啟動北中南巡迴輔導講座計畫，邀請避險專家說明匯率避險操作、貿易融資應用及關稅政策下的財務策略，同時說明政府政策及分享融資實務經驗，提升中小企業對關稅政策及避險商品的認知。

台企銀同時展現零距離金融服務，於官網建置「企業融資商品專區」、「中小企業匯率避險專區」，且全台125家營業單位皆設有「中小企業融資諮詢服務專區」，民眾可隨時上網查詢相關資訊及預約融資諮詢，或臨櫃洽詢專人協助。

台企銀強調，了解中小企業在國際市場上面臨的多重挑戰，響應政府「中小企業匯率避險套裝策略」及「金融支持」方案，搭配中小企業信保基金提供企業信用保證，並將持續關注國際經貿動態，強化產品設計與服務彈性，陪伴中小企業共度變局、創造永續成長新契機。