人民幣對美元匯率靠攏7整數大關 穩步且可控的升值傾向
美國投行高盛表示，中國人民銀行（大陸央行）設定的人民幣中間價顯示出升值傾向，人民幣對美元匯率將繼續逐步向「7」整數關口邁進。
香港經濟日報報導，高盛指出，自5月來，中間價每月逐步調強，顯示出穩步且可控的升值傾向。無論美元近期走勢如何，人民銀行保持著對人民幣走強的異常傾向。這表明在市場普遍預期美元中期走弱的背景下，人民銀行正在進行前瞻性的外匯管理。
人民幣對美元中間價昨（11）日報7.1405，較前一交易日下調23點。高盛認為，人民銀行將繼續執行人民幣對美元的逐步升值路徑，即期匯率未來六個月可望達到「7」。美國經濟數據疲軟和或聯準會降息可能會引發美元對人民幣進一步下跌。
