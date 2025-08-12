國泰世華深耕越南 三面進擊

國泰世華銀行自2005年進駐越南，見證越南產業蓬勃發展，今年更迎來扎根越南20周年。胡志明市分行行長呂偉傑接受訪問時表示，將秉持三大經營方針，人才在地化、流程數位化及管理敏捷化，以因應總行的「亞洲區域型銀行」目標，提供台商及當地客戶最完善的金融服務。

國泰世華是台灣銀行業中較早進入越南的先行者，呂偉傑2019年派駐越南，駐地六年以來，觀察到越南經濟與金融市場的潛力，他指出，越南與許多國家簽自由貿易協定，對外資敞開大門，越南GDP從2005年576億美元成長至2024年4,764億美元，因此對於越南未來經濟發展相當看好。

國泰世華在2022年將分行遷址至胡志明市，目前在越南共有胡志明分行、河內代表人辦事處及廣南代表人辦事處等三個據點，在北、中、南越提供金融服務。

呂偉傑表示，分行搬遷至胡志明市後，更貼近台商市場，過去三年主辦約20件國際聯貸案，為越南外資銀行第一；國泰世華亦積極推動數位化與綠色金融，分行導入「海關暨關稅系統」後處理效能提升三倍；同時提供在越企業客戶綠電貸款、綠建築融資，希望把資源導向對環境有正面影響的永續金融產品。

越南擁有龐大的年輕人口紅利，為掌握消金商機，國泰世華亦進軍數位消金市場，將台灣的數位經驗移植至越南落實，於2024年底推出「CUB Vietnam App」數位信貸服務，全流程以手機操作、最快15分鐘核貸撥款，截至今年7月，註冊用戶突破45萬，累計下載次數超過300萬次，成為越南台資銀行首家開辦全數位端到端消金業務。

呂偉傑表示，人才是根本，因此特別留意與越籍員工的溝通及文化上的差異，並透過輪調制度，讓員工適應各部門運作。目前分行員工數近200人，其中數位科技人才約40人，未來會持續招募當地人才，重點培育越籍幹部，2026年員工總數增長估超過25%。

展望下一個20年，呂偉傑指出，國泰世華在越南是與全球大型銀行競爭，分行過去三年繳出不錯的成績單，獲利及營收都維持每年雙位數成長，未來將持續為台商及有意到越南投資的客戶，提供設點、擴廠或數位轉型等專案融資與供應鏈金融解決方案。