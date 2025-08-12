快訊

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

玉山金控總經理陳茂欽：美國曝險不到600億元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

因應美國關稅對經濟及金融業的衝擊，玉山金控（2884）總經理陳茂欽昨（11）日透露，盤點對銷往美國較集中的傳產客戶相關曝險不到600億元，占全行放款僅2.4%，其中還有優質顧客，故對產業及金融業衝擊影響有限。且對台灣經濟有信心，主因台商有韌性、調整快，但未來二年值得觀察歐盟是否跟進美國關稅措施。

陳茂欽表示，將客戶銷往美國占比分為三類，超過30%算集中度高、10%至20％中等、10％以下輕微；以玉山對相關產業信用放款計，分別為157億、268億及157億元，總計相關曝險不到600億，占全行放款比重2.4%，更何況其中有優質顧客。因此產業衝擊對金融機構影響有限。

美國 客戶

