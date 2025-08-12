玉山金全年拚賺300億元 董座黃男州透露希望旗下有保險公司

玉山金（2884）昨（11）日舉行法說會，董事長黃男州首度明確表示，長期而言玉山希望旗下有保險公司，另若資本額成長太快會喪失發展空間，未來股利政策以現金為主，盈餘分配率介於60％至70%。

黃男州表示，今年前七月獲利寫202.1億元佳績，全年獲利超過300億元里程碑很有機會，儘管下半年經濟成長恐遠不如上半年，玉山仍努力往創新高邁進。

黃男州年初率先喊出目前進入「金控2.0」時代，各金控的版圖、規模和獲利進入更激烈的競爭。他昨天表示，玉山金控長期發展第一個思維要從銀行思維蛻變成金控思維，所以才喊出一方面要壯大金控，一方面也要壯大銀行版圖。從金控版圖看，銀行、保險、證券均有需要。長期而言，玉山希望金控旗下有保險公司，短期則有很多選項可評估，包括數位保險公司。

玉山金2025第2季法說會重點

展望股利政策，黃男州表示，過去配息率高達84%且股票與現金股利各半；去年開始以現金為大宗，本月27日將發放每股1.2元總計190多億元現金。未來股利政策必要保留部分盈餘，分配率八成仍太高，60％至70%較適合並以現金為主；他解釋，今年發放0.1元股票股利後資本額達1,617億元，排金控第四，希望股本不過份膨脹，保留玉山金擴張空間。

玉山併購保德信投信於7月1日完成交割，預計10月上旬正式更名為「玉山投信」。總經理梅以德昨首度亮相，談及未來綜效，他說金管會推動亞洲資產管理中心政策，金控一定要有投信子公司，未來投信扮演產品提供者，目前三大產品環節包括共同基金（含ETF）、全權委託、顧問皆與玉山有好的發展，另仍與美國保德信投信密切合作，引進國外資產管理公司。

玉山銀行前六月淨利息收入較去年同期成長18.7%。受惠於完善海外布局，總放款年成長9.1%，企業放款及個人放款分別成長12.6%、6.9%，中小企業放款年成長8.4%。房貸微幅成長0.23％。

黃男州指出，房貸預估撥款量下半年會比上半年稍提高，目前有央行信用管制措施但不算是最主要問題，「最主要問題是台灣房價真的太高了」。但他強調目前房貸資產品質維持良好。風險長謝冠仁補充，對房貸管理非常細，過去用內政部指數，現在用清華安富房價指數，切成一百個區域，對房價漲跌敏感度更高。



延伸閱讀

玉山金控總經理陳茂欽：美國曝險不到600億元