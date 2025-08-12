快訊

中租前七月 EPS 6.67元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

中租控股（5871）昨（11）日公告7月營收、獲利，累計前七月營收572億元，累計稅後純益為119.8億元，累計每股稅後純益（EPS）6.67元，7月單月營收與獲利均較前月下滑，使得累計營收與獲利較去年同期衰退幅度增加，中國大陸市場預期信用減損損失持續增加，前七月大陸獲利年減逾三成，是整體獲利下滑程度擴大的關鍵。

中租控股指出，預計8月底、9月初召開法人說明會，屆時會針對主要市場包括中國大陸延滯率變化做說明，而延滯率與資產品質後續控管成效，將是中租控股後續獲利表現的觀察重點。

中租控股指出，7月單月自結合併營收為79.2億元，月減1%，主要因為台灣地區太陽能售電收入當月受氣候影響，較前月減少，但中國大陸及東協地區營收則是分別月增1%、2%。累計前七月營收為572億元，年減4%，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區累計營收分別較去年同期下滑3%、9%，東協地區累計營收則是年成長5%。

中租控股昨天並自結7月單月合併稅後純益為14.8億元，與前月獲利相較月減11%，與前月中國大陸業外財政返還金額較多、基期較高有關，累計前七月合併稅後純益為119.8億元，年減16%，累計EPS為6.67元。

中租控股表示，累計獲利衰退幅度擴增，主要因為中國大陸地區累計預期信用減損損失金額，較去年同期增加。分營運地區別來看，台灣與中國大陸市場累計獲利分別較去年同期衰退2%、33%。

信用 東協

相關新聞

金控前七月賺逾3,000億 富邦金獲利、EPS稱冠

整體金控前七月稅後純益飛越3,000億元大關，達3,059億元，為歷年同期第三高，比去年同期衰退幅度也再收窄至三成內、約...

金融守護論壇／金管會副主委莊琇媛促結合 AI 四面向防詐阻詐

金管會副主委莊琇媛昨（11）日表示，詐騙已從過去人際接觸演變為跨境、AI變音等「無差異攻擊」，防詐必須結合科技、員工專業...

五大壽險7月進帳825億元

7月隨美國與主要貿易夥伴達成初步協議、美股財報表現亮眼，以及全球AI需求續強，帶動國內出口強勁，提振國內外股市走揚，台股...

金管會談關稅衝擊 金融業將是海嘯第二排

美國實施對等關稅，立委關注國銀資產品質是否受衝擊，金管會副主委陳彥良昨（11）日表示，美國總統川普上台後，大力推動關稅政...

人民幣對美元匯率靠攏7整數大關 穩步且可控的升值傾向

美國投行高盛表示，中國人民銀行（大陸央行）設定的人民幣中間價顯示出升值傾向，人民幣對美元匯率將繼續逐步向「7」整數關口邁...

玉山金全年拚賺300億元 董座黃男州透露希望旗下有保險公司

玉山金昨（11）日舉行法說會，董事長黃男州首度明確表示，長期而言玉山希望旗下有保險公司，另若資本額成長太快會喪失發展空間...

