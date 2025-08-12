中租前七月 EPS 6.67元
中租控股（5871）昨（11）日公告7月營收、獲利，累計前七月營收572億元，累計稅後純益為119.8億元，累計每股稅後純益（EPS）6.67元，7月單月營收與獲利均較前月下滑，使得累計營收與獲利較去年同期衰退幅度增加，中國大陸市場預期信用減損損失持續增加，前七月大陸獲利年減逾三成，是整體獲利下滑程度擴大的關鍵。
中租控股指出，預計8月底、9月初召開法人說明會，屆時會針對主要市場包括中國大陸延滯率變化做說明，而延滯率與資產品質後續控管成效，將是中租控股後續獲利表現的觀察重點。
中租控股指出，7月單月自結合併營收為79.2億元，月減1%，主要因為台灣地區太陽能售電收入當月受氣候影響，較前月減少，但中國大陸及東協地區營收則是分別月增1%、2%。累計前七月營收為572億元，年減4%，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區累計營收分別較去年同期下滑3%、9%，東協地區累計營收則是年成長5%。
中租控股昨天並自結7月單月合併稅後純益為14.8億元，與前月獲利相較月減11%，與前月中國大陸業外財政返還金額較多、基期較高有關，累計前七月合併稅後純益為119.8億元，年減16%，累計EPS為6.67元。
中租控股表示，累計獲利衰退幅度擴增，主要因為中國大陸地區累計預期信用減損損失金額，較去年同期增加。分營運地區別來看，台灣與中國大陸市場累計獲利分別較去年同期衰退2%、33%。
