新台幣小貶 6大壽險7月獲利183億元仍年減7成

新台幣兌美元第2季強升1成，壽險業匯損壓力暴增，拖累6大壽險4月與5月獲利，隨著新台幣6月波動在央行拉尾盤下大幅縮減，7月新台幣匯率小貶0.05%，6大壽險7月獲利皆為正數、合計為新台幣183.29億元，不過單月獲利仍年減7成。

6大壽險中，台灣人壽跟凱基人壽分別在8月5日跟7日公告適用金管會提出的責任準備金計提基礎調整措施，分別增提外匯價格變動準備金151.28億元與234.02億元，加計先前公告的南山人壽、富邦人壽、國泰人壽與新光人壽，目前6大壽險全數皆申請釋出責任準備金。

富邦人壽7月稅後淨利59.3億元，累計前7月稅後淨利304.8億元，年減57%。富邦人壽指出，7月主要投資收益來源為國內股票股利收入、利息收入、國內外股票及基金資本利得及基金配息收入。股市方面，台股部位有股息收入、也有實現資本利得。近期美元走勢轉趨穩定，後續將動態調整避險部位。

國泰人壽7月稅後淨利42.5億元，累計稅後淨利達230.4億元，年減64%。國泰金說明，台股、美股都有上漲，國壽獲利受惠於股利收入、股市資本利得都比6月來得好，因此挹注單月獲利。

國壽外匯價格變動準備金餘額從6月底564億元下降到7月底354億元，國泰金指出，主要是2原因帶動，首先在一籃子避險貨幣中，韓元、新加坡幣比新台幣貶更多，再來是因無本金交割遠期外匯（NDF）雖然從6月的8%多下降到7月的近5%，但評價損益也下降，沖轉較多準備金，整體來說，仍有相當空間可因應外匯波動。

凱基人壽7月受惠於股利收入進帳，也實現股票獲利，單月獲利38.18億元，累計前7月獲利48.89億元，年減72%。凱基人壽指出，已在7月適用金管會人身保險業責任準備金計提基礎調整暫行措施，釋出的保險責任準備金將全數用來厚實外匯價格變動準備金。

台新金與新光金7月24日正式合併為「台新新光金控」，台新金公告，新光人壽7月獲利為18億元，主要是股利收益進帳及資本利得操作穩定所致，不過統計期間為7月24日到31日、僅8天獲利表現。

台灣人壽7月稅後淨利17.42億元，累計前7月獲利89.58億元，年減54%。台壽指出，主要是今年以來美元重挫8.7%導致匯兌損失增加，不過，保險業務仍持續成長，新契約保費較去年同期增加17%。

南山人壽7月稅後損益7.9億元，累計前7月自結獲利151.8億元，年減56%。南山人壽7月合併新契約保費為新台幣70億，以投資型年金、理財型及高保障商品為銷售主力。