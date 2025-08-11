13家金控7月獲利572億元 年減近4成

快訊

中央社／ 台北11日電

今年上半年資本市場震盪，連帶影響金融業獲利，好在7月新台幣呈現小幅貶值0.05%，加上股利進帳與資本利得貢獻，金融業獲利逐漸補血回穩，13家金控7月稅後淨利新台幣572.04億元，不過相較去年榮景，7月單月獲利仍年減39.4%。

台新金與新光金7月24日正式合併為「台新新光金控」，新光金下市後，目前市場上金控家數從14家減為13家。根據公開資訊觀測站，13家金控前7月獲利為3059.76億元（若加上新光金前6月累虧295.47億元後，整體金控前7月獲利數為2764.29億元）。

13家金控中，富邦金居單月獲利、累計獲利與累計每股稅後純益（EPS）三冠王，不過，整體來看，今年前7月獲利勝過去年同期的僅有4家業者，分別為玉山金、永豐金、第一金與華南金，皆是以銀行業務為主體的金控。

富邦金7月自結稅後淨利110.3億元，累計前7月稅後淨利623.7億元，EPS為4.29元。富邦金指出，富邦人壽7月賺59.3億元；北富銀7月稅後淨利29.6億元，累計前7月稅後淨利224.8億元，受惠於前7月利息淨收益及手續費淨收益分別年成長11%與12%，帶動累計獲利創歷年同期新高；富邦產險、富邦證券前7月獲利皆為歷年同期次高。

國泰金7月稅後淨利90.2億元，累計稅後淨利547.7億元，EPS為3.50元。國泰金指出，國壽7月稅後淨利42.5億元；國泰世華銀行7月賺42.1億元，累計前7月賺275.9億元，受惠放款成長，資金成本控制得宜，累計淨利息收入呈雙位數增長。整體來看，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高，國泰證券累計稅後淨利為歷史次高。

中信金7月稅後盈餘58.39億元，累計前7月共賺416.8億元，EPS為2.08元。中信金表示，中信銀7月存放款及財富管理業務動能強勁，單月稅後獲利44.17億元，累計前7月獲利321.80億元，年成長19%，續創歷史新高，台壽7月獲利為17.42億元。

台新新光金的獲利除了原台新金控獲利外，也加入合併後新光的獲利，其中，新光的子公司獲利依照準則規範是從7月24日合併基準日後才計入金控損益，也就是只反映7月24日到7月31日共8天的經營績效。

台新新光金整體7月稅後淨利為36.2億元，累計前7月獲利為138.4億元，EPS為0.92元。台新銀行7月賺16.9億元，累積稅後淨利115.6億元，核心業務獲利動能持續穩健，年成長15.7%。新光人壽合併後獲利稅後淨利18億元。

台新金指出，目前金控與2家壽險公司的資本適足率皆符合法定標準。壽險公司新一代清償能力，在現行主管機關公布的在地化及過渡措施下，公司於接軌時ICS比率將達150%以上，符合資本適足率標準。

4大公股金控方面，兆豐金前7月稅後淨利224.4億元，年減8.7%，EPS達1.51元，續居公股龍頭；第一金前7月稅後淨利169.4億元，年成長2%；華南金前7月稅後淨利150.15億元，年成長7.2%；合庫金前7月稅後淨利123.82億元，年減3.5%。

