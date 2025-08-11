銀行客服盜刷遭罰1200萬元 國泰世華：已解僱涉案員工、完成內控強化

國泰金（2882）旗下國泰世華銀行因接獲客戶反映及內部清查，發現前客服專員黃員自2024年3月至2024年10月間涉及盜刷客戶信用卡，受影響客戶數共18人，總盜刷金額約688萬元。金管會11日以造反內控，核處1,200萬元罰金。對此，國泰世華銀表示，對於裁罰虛心檢討，已解僱涉案員工，及依法追究其相關刑責，銀行並已完成內控強化，防範類似事件再次發生。

金管會今日通過對國泰世華商業銀行違反法令之裁罰處分案。國泰世華銀行因接獲客戶反映及內部清查，發現前客服專員涉及盜刷客戶信用卡。該行未完善建立信用卡客戶資料變更、申請掛失補發、信用卡繳款金額調整及信用卡影像調閱系統之控管機制，核有未完善建立內部控制制度之情事，違反銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第3條第1項及第8條第1項規定，爰金管會依銀行法第129條第7款規定核處新臺幣1,200萬元罰鍰。

對此，國泰世華銀行表示，本案件為銀行主動發現，且於事件發生後第一時間即展開內部調查，清查與聯繫可能受影響之客戶，並保障客戶權益不受影響，同時依規通報主管機關。對於金管會之裁罰意見，銀行虛心檢討，先前已解僱涉案員工，及依法追究其相關刑責，銀行並已完成內部控制制度強化，防範類似事件再次發生。