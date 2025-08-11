台新新光金合併後首次自結！金控前七月賺138億元 新壽6月RBC達標

台新新光金控（2887）11日公布合併後首次財報，7月自結稅後純益36.2億元，累計前七月稅後純益138.4億元，累計每股稅後純益(EPS)0.92元；子公司台新銀行累計前七月稅後純益為115.6億元，持續創歷史同期新高；子公司新光人壽合併後(7月24日至7月31日) 稅後純益18億元，主要是因股利收益進帳及資本利得操作穩定所致。

台新新光金7月自結稅後純益36.2億元，年增81%，累計前七月稅後純益138.4億元，年增10.1%，累計每股稅後純益(EPS)0.92元。

台新新光金表示，金控7月的獲利除了原台新金控的獲利外，也加入合併後新光的獲利，其中，新光的子公司獲利依照準則規範是從合併基準日(7月24日)後方計入金控的損益，亦即只反映7月24日至7月31日共8天的經營績效。

台新新光金指出，金控合併後，公司內部會訂定積極的管理目標，旗下子公司將朝著既定目標努力。合併初期先穩定整合各項業務，也會依照既定的時程，完成各子公司合併的規劃。過去新光的虧損不影響合併後的獲利。合併後就是全新的開始，公司會努力調整新光子公司的體質，發揮合併的綜效。

子公司台新銀行7月稅後純益16.9億元，月增5%，累積稅後純益為115.6億元，持續創歷史同期新高，核心業務獲利動能持續穩健，累計稅後純益較去年同期成長15.7%。資產品質維持穩健，截至7月底逾放比為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為823.63%。

子公司新光人壽合併後獲利(7月24日至7月31日)稅後純益18億元，主要是因股利收益進帳及資本利得操作穩定所致。

台新新光金表示，新光人壽上半年的虧損主要受到匯率影響，但在6月底主管機關的準備金暫行措施之下，已增提外匯準備金，可有效抵禦未來台幣的波動。合併後將持續精進投資策略及操作，並透過優化商品結構，累積新契約 CSM。截至今年 6 月底，新光人壽自結資本適足率已達法定標準。

台新新光金強調，目前金控及 2 家壽險公司的資本適足率皆符合法定標準。而在現行主管機關公布的在地化及過渡措施下，壽險子公司於接軌時 ICS% 將達 150%以上，符合資本適足率之標準。

另外，台灣關稅暫定20%，外界關注是否會影響下半年獲利表現？台新新光金表示，關稅確實為台灣企業帶來相當的衝擊，但相信台灣企業具有韌性，可在這一波衝擊中找出應變之道及新機會，也預期對全球供應鏈會產生變化。公司在此變動之際，將審慎管控風險，也會在潮流中審時度勢，穩健成長，找到業務的新契機。