新光人壽挹注獲利 台新新光金7月自結36.2億元

新新併後首次自結獲利，由於新光人壽挹注，台新新光金控7月自結稅後淨利36.2億元，累計每股稅後淨利（EPS）0.92元。

台新新光金表示，除了原台新金控的獲利外，也加入合併後新光的獲利，其中，新光的子公司獲利依照準則規範是從合併基準日（7月24日）後方計入金控的損益，亦即只反映7月24日到31日共8天的經營績效。

台新銀7月稅後淨利16.9億元，累積稅後淨利為115.6億元，核心業務獲利動能持續穩健，累計稅後淨利較去年同期成長15.7%。資產品質維持穩健，截至7月底逾放比為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為823.63%。

新光人壽合併後也成為主要獲利引擎，7月稅後淨利18億元，主要是股利收益進帳及資本利得操作穩定所致。