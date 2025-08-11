台壽保「健康樂活管家」逾5千人次體驗 張善政親臨觀摩

健康樂退新模式！中信金（2891）旗下台灣人壽創新保險服務，銀領高齡健康的台灣人壽「健康樂活管家」一站式服務平台，在2025「高齡健康產業博覽會」中民眾爭相體驗，桃園市長張善政也特別前往中國信託展區觀摩樂齡生態圈，體驗「健康樂活管家」多元服務，期待未來能與桃園市開展多面向合作；吉祥物台灣阿龍在現場舞力全開大跳「動動保健操」，和民眾一起健康凍齡，三天展期逾5千人次體驗。

2025「高齡健康產業博覽會」集結逾350家跨產業參展，中信金控今年展區主題為「感動照顧 世代同行」，分享最照顧樂齡的智慧金融服務。台灣人壽許舒博董事長化身重量級導覽員，親自在展區發放DM給民眾，與葉栢宏策略長、營運規劃處許家綾處長、通路一處林彥成處長介紹台灣人壽「保險＋健康養老」創新商業模式。許舒博董事長強調，保險不僅是被動理賠，更是主動守護，台灣人壽成立中國信託樂活股份有限公司（簡稱「中信樂活」），提供全方位樂活康養服務。

「健康樂活管家」平台嚴選逾30項跨產業優質健康與養老服務，多位平台夥伴連袂為民眾健康養老痛點解惑，博覽會專家陣容有奇美食品、和信治癌中心醫院、生生優動運動物理治療所、多扶接送與多扶假期、Curves可爾姿、祥寶尊榮長照集團，傳授民眾在家3分鐘練出好肌力、高齡長輩如何輕鬆吃出健康等實用撇步，「食、醫、助、行、運動與照顧」問題一網打盡。

因應超高齡社會樂齡需求，台灣人壽2023年首創「高齡錄音AI智能質檢」系統，即時將業務員與客戶對答音檔轉成文本、檢測是否合規，避免多次錄音打擾客戶，民眾在展區親身體驗與業務員互動，友善的驗證過程獲得好評。