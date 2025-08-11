股匯不同調 台股漲百點新台幣連2貶收29.916元
股匯市各走各路，台股今天在台積電走高激勵下，上漲逾百點，新台幣匯率則量縮走貶，今天收盤收29.916元，貶6.1分，匯價連2跌，台北及元太外匯市場總成交金額11.125億美元。
台積電今天開低走高，盤中高點1195元再創新天價，終場收在1180元，其他權值股也走強帶動加權指數由黑翻紅，終場漲114.24點，收在24135.5點。
儘管台股上漲，新台幣匯率表現脫鉤，一早以29.88元開出後，一路走弱，盤中最低為29.918元。
外匯交易員分析，美國本週料將公布232條款半導體關稅，對台灣影響頗大，市場屏息以待，加上先前美國就業數據露出疲態，本週將公布通膨數據，是否進一步支持降息決策，受到矚目。市場觀望氛圍濃厚，今天成交量能明顯萎縮，外資也呈現雙向操作，缺乏明確方向性。
根據央行公布主要貨幣對美元變動，美元指數今天小升0.11%，人民幣微升0.01%，韓元貶值0.02%，日圓跌0.05%，新台幣貶值0.2%，國際匯市呈現盤整格局。
