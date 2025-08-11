快訊

PwC Taiwan連兩年奪「友善育兒事業獎」 打造員工與家庭最堅實後盾

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
PwC Taiwan人資長曾博昇（右）代表接受台北市長蔣萬安頒獎。業者提供
在少子化與家庭照顧議題日益受關注的當下，資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）再度以實際行動獲得肯定。

PwC Taiwan於11日在北市立兒童新樂園舉行的「友善育兒事業獎」頒獎典禮上，連續第二年榮獲「績優事業獎」，由人資長曾博昇代表接受台北市長蔣萬安頒獎，展現企業對員工家庭照顧的長期承諾與創新作為。

PwC Taiwan人資長曾博昇表示，在優質人才難尋、求職者需求多元的時代，企業的人力資源策略必須前瞻且靈活。公司始終以「Grow here. Go further.」為核心理念，打造讓員工感受到被重視、被支持的職場體驗，「人才策略不只是制度設計，更是每一次互動與時刻的累積，創造有感的價值體驗，是PwC Taiwan的重要使命之一。」

在制度上，PwC Taiwan提供彈性上下班、在家工作、完善育嬰留停與家庭照顧假等措施，讓員工可依育兒需求調整工作安排。特別是對孕媽咪的貼心支持，包括全薪流產假、彈性育嬰留停、無需檢附證明的家庭照顧假、專業醫師及心理師資源，以及優質哺乳室設施，讓女性同仁在懷孕與育兒階段感受企業的尊重與支持，減輕育兒壓力。

除了制度保障，公司也積極營造親子共融的職場氛圍。每年暑假的兒童夏令營活動已成為同仁家庭的期待，今年舉辦的「永續生活探索營」與「爬蟲昆蟲達人營」兩場活動皆秒殺額滿。前者針對高年級小學生，結合聯合國永續發展目標（SDGs），讓孩子透過角色扮演、城市設計、環境守護等任務學習永續思維；後者則為低年級生安排觀察餵食、標本DIY等活動，親近自然並尊重生命。家長也可全程參與，與孩子共享成果與回憶。

曾博昇分享，在夏令營現場，看見孩子勇敢表達對永續的看法，與家人一同交流成果的畫面，正是PwC Taiwan最珍惜的時刻，「這不只是孩子的成長，更是同仁與家庭深厚連結的展現。」

PwC Taiwan強調，未來將持續優化友善育兒政策，打造兼顧職涯發展與家庭照顧的職場環境，成為員工與家庭最堅實的後盾。

