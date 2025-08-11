風災豪雨襲台 法國巴黎人壽啟動緊急關懷服務與快速理賠服務

台灣近日受颱風及西南氣流影響豪雨成災，影響台灣中部及南部，法國巴黎人壽為提供受影響的客戶更即時的服務，立即啟動緊急關懷服務及快速理賠服務，提供保戶及家屬相關協助，主動協助受風災影響的保戶及家屬進行理賠事宜，並加速保戶服務流程。

法國巴黎人壽提供相關服務如以下：

受災保戶保費緩繳六個月：受災保戶保費應繳日在本次災害發生日起三個月內（含）者，只要填寫保費緩繳申請書並檢附相關受災證明（如：里長證明），經本公司審核通過後即可緩繳保費六個月。

受災保戶保單借款新貸或增貸件免息六個月：受災保戶在本次災害發生日起三個月內（含），只要檢附相關受災證明（如：里長證明），即可申請保單借款新貸或增貸件免息六個月。

受災保戶免費補發保單服務：考慮受災保戶的保單可能發生破損與遺失，也提供受災保戶辦理免費補發保單服務。

快速理賠：以方便受災保戶為原則，受災保戶可致電本公司出險，本公司將指派專人提供快速、彈性理賠處理。

主動關懷：本公司會透過各種管道檢索各種可能名單，主動協助保戶申請理賠事宜。