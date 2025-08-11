一銀主辦堤維西30億聯貸案 超額認貸72%

第一銀行統籌主辦車燈大廠堤維西5年期新台幣30億元聯貸，今天宣布辦理簽約。第一銀行表示，在金融同業踴躍參與下，承諾金額達51.5億元，超額認貸比率約72%，顯示對經營團隊高度認同與肯定，也對未來發展深具信心。

第一銀行說明，該聯貸由第一銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，並邀集彰化銀行、元大銀行、華南銀行、台灣銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行等7間金融機構參貸。

第一銀行指出，堤維西成立迄今近40年，為台灣外銷規模最大的車燈廠商，也是北美地區車燈售後維修（AM）市場龍頭廠商，目前產品取得美國汽車工程師學會（SAE）、歐洲經濟委員會（ECE）、日本工業標準（JIS）、中國強制性產品認證（CCC）等多國認證，並為拓展北美AM市場，至2024年已累積通過美國合格汽車零件協會（CAPA）認證燈數達2200組以上，產品廣泛受各大保險公司認可，同時擁有295件以上之車燈相關光學及機構專利，多項產品更榮獲台灣精品獎之殊榮，創新能力及品質備受肯定。

第一銀行表示，積極拓展聯貸市場版圖，提供完善且優質的金融服務，支持企業發展不遺餘力，2025年上半年主辦實績名列市場前茅，於國內聯貸主辦銀行（MLA）、管理銀行（Bookrunner）皆排名第三。

展望未來，第一銀行說明，將持續作為各產業最堅實的金融後盾，發揮金融業影響力，引領供應鏈及客戶共同落實環境永續，提升「永續金融，第一品牌」的長期價值。