快訊

日職／孫易磊3.1局退場因右腳抽筋 新庄剛志評價此役：會是一次好經驗

為躲媒體走公務通道！謝宜容上演法院消失術 「指點高人」身分曝光

新北驚傳疑似虐童！8月大男嬰顱內出血 昏迷搶救中

一銀主辦堤維西30億聯貸案 超額認貸72%

中央社／ 台北11日電

第一銀行統籌主辦車燈大廠堤維西5年期新台幣30億元聯貸，今天宣布辦理簽約。第一銀行表示，在金融同業踴躍參與下，承諾金額達51.5億元，超額認貸比率約72%，顯示對經營團隊高度認同與肯定，也對未來發展深具信心。

第一銀行說明，該聯貸由第一銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，並邀集彰化銀行、元大銀行、華南銀行、台灣銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行等7間金融機構參貸。

第一銀行指出，堤維西成立迄今近40年，為台灣外銷規模最大的車燈廠商，也是北美地區車燈售後維修（AM）市場龍頭廠商，目前產品取得美國汽車工程師學會（SAE）、歐洲經濟委員會（ECE）、日本工業標準（JIS）、中國強制性產品認證（CCC）等多國認證，並為拓展北美AM市場，至2024年已累積通過美國合格汽車零件協會（CAPA）認證燈數達2200組以上，產品廣泛受各大保險公司認可，同時擁有295件以上之車燈相關光學及機構專利，多項產品更榮獲台灣精品獎之殊榮，創新能力及品質備受肯定。

第一銀行表示，積極拓展聯貸市場版圖，提供完善且優質的金融服務，支持企業發展不遺餘力，2025年上半年主辦實績名列市場前茅，於國內聯貸主辦銀行（MLA）、管理銀行（Bookrunner）皆排名第三。

展望未來，第一銀行說明，將持續作為各產業最堅實的金融後盾，發揮金融業影響力，引領供應鏈及客戶共同落實環境永續，提升「永續金融，第一品牌」的長期價值。

第一銀行 兆豐銀行

延伸閱讀

謝鋒出席「南京照相館」北美首映 籲不忘歷史

正隆 完成77億永續聯貸

日本第二個據點！第一銀行進擊 大阪出張所開業

北美任天堂曾想擬人化《寶可夢》 「歐派皮卡丘」嚇壞石原恆和

相關新聞

玉山銀進軍亞資中心瞄準倫巴底貸款 黃男州：槓桿比最多不超過8成

玉山金控今日召開第二季法說會，玉山金控董事長黃男州會後受訪指出，對於亞資中心的業務，玉山銀已瞄準倫巴底貸款，不過風控很重...

揚秦攜永豐銀啟動預收款信託 迎百億元禮券市場

揚秦（2755）與永豐銀行11日正式簽約啟動「預收款信託」服務，透過發行禮券搶攻新市場，並運用永豐預收款信託服務，保障消...

AIA 友邦人壽第七度榮獲《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」

AIA友邦人壽再度榮獲《HR Asia》頒發的「亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Work fo...

元大金六度獲《HR Asia》亞洲最佳雇主獎 深化永續金融人才策略

元大金控（2885）堅守專業與溫度，展現對員工關懷與職場永續的堅持與行動力，於人才經營領域脫穎而出，榮獲亞洲最具指標性人...

好市多攜手富邦產險推專屬會員寵物險 免體檢保額最高200萬

毛小孩是現今許多家庭中最親密的夥伴，好市多提供豐富多樣的寵物用品，包括主題玩具、零食餅乾、跳床帳篷、健康食品，還有狗狗專...

打造幸福職場典範 群益證榮獲亞洲最佳雇主等三項大獎

群益金鼎證券（6005）2025年首次參加《HR ASIA》主辦的「亞洲最佳雇主獎」評選，即由超過300家參賽企業中脫穎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。