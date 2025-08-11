玉山銀進軍亞資中心瞄準倫巴底貸款 黃男州：槓桿比最多不超過8成

玉山金控今日召開第二季法說會，玉山金控董事長黃男州會後受訪指出，對於亞資中心的業務，玉山銀已瞄準倫巴底貸款，不過風控很重要，槓桿不能太高，一般以5成為宜，即使是波動度較低的債券，最多不能超過8成。

黃男州對此分析，倫巴底貸款包括可融資保單、保費、各金融資產，黃男州舉例，五種金融商品，10年期美債1千萬美元，借6成，另外再買股票，給3成，最後的額度是合起來的，最後會有總數，若買了3千萬的資產，最後算出來可借1300萬元，這就是倫巴底貸款。

但他也強調，玉山作倫巴底貸款，亦不會給過高的槓桿。至於何謂高槓桿？以國際私銀作法，黃男州分析，一般客戶會用2至3成，例如1千萬美元的總資產，平均會用200或300萬元，若核到5成，其以債券為主，是還可以的，算適中的成數；債券的話，由於波動沒有股票來得大，所以會給較高的成數，甚至有可能到6成，但再怎麼高，最多也不超過8成。

對於財富管理業務的推動，黃男州也表示，玉山銀行的財管平台將先串聯亞洲，最大平台為香港與新加坡，尤其新加坡，已招募十多位私人銀行的人員，有10幾20年的經驗，亞資中心的效益會在明年顯現，明年會把星港台之間串連得更好，對於目前的成果，黃男州也表示，金管會的財管2.0統計，六月底玉山銀的億級高資產客戶數為全國第一名，若資產則排名第三，分別為2586戶，和2253億，成長速度則為第一名。

黃男州也指出，保單融資要看的並非是保單價值，而是解約金的多寡，定存解約不會有本金影響，但保險解約的話，會影響保額，所以會以解約價值的成數來借融資。也不希望顧客過度冒險，1000萬資產，融資200萬美元，還算安全。若作保單融資，最優先受償的，應該是銀行，才會安全。

統計顯示，玉山金控旗下玉山銀行稅後淨利168.8億元，成長46%，證券淨利9.2億元，截至7月，玉山金稅後獲利202.1億，較去年同期成長30.9%，EPS 1.25元，都創歷年最高紀錄。

黃男州對於大陸營運指出，對玉山中國子行的經營力求穩健，不會特別衝業務，尤其對內捲產業會特別小心，例如電動車這類產業。

黃男州也表示，由於金管會所提出的數位保險公司設置的條件，關於創新業務的獲利只需占比15%，對於業者的申請進入保險領域相對有利，因此玉山金也在評估設置中。

玉山金指出，第二季的海外分行、子行獲利較同期成長9.8%，海外獲利占銀行獲利比重25.2%。玉山金董事長黃男州指出，由於玉山銀資本額已高，為全台灣第四大，未來希望累積每股的淨值能更高，以增進資本的效益，

對於海外放款，黃男州指出，因為以國際聯貸居多，單筆金額會較大，會以跨國大型企金為主，一筆通常會在1000萬美元以上，香港、新加坡、洛杉磯三分行為獲利前三名，尤以星行成長速度較快，另外，玉山銀在德州設點，未來德州辦事處升格分行，多倫多也在北美，也會獲取一定的利潤，希望有些海外分行較小的獲利增加，然後再持續拓點；此外，黃男州指出，這些海外分行也要有串聯，「不能單獨一個分行，一個孤島，而是要能串聯，這對企業客戶才有加分作用」。