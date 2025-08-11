快訊

日職／火腿3戰拿2分遭軟銀橫掃 孫易磊承擔首敗不滿自己兩度開局保送

北檢函文客運業者說明「反罷廣告」 羅智強：東廠來了！

對等關稅「20+N」挨轟 鄭麗君：將向美方爭取不疊加稅率

桃園航空城優先產專區最後2塊地要賣 競拍底標曝光

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園航空城優先產專區最後2塊基地要賣了，市府今舉辦公開標售前說明會，底標也隨之曝光。圖／桃園市經發局提供
桃園航空城優先產專區最後2塊基地要賣了，市府今舉辦公開標售前說明會，底標也隨之曝光。圖／桃園市經發局提供

桃園航空城優先產專區9塊基地近年陸續標出，目前只剩D、F二塊土地待價而沽，市府經濟發展局與航空城公司今舉辦公開標售前說明會，吸引20多家企業參加，其中不乏上市櫃公司感興趣，而土地競拍底標也在說明會出爐，2者都超過6億元。

經發局副局長耿彥偉指出，航空城優先產專區9塊基地面積合計52公頃，前年7月標出7處，分別由統一超商、星宇航空、藥華、健策、中華貿易開發、力歐新能源、大樹醫藥與督洋生技等知名企業得標，而面積最大的I基地去年9月由台灣人壽得標。

據了解，D基地原本前年7月已由力歐新能源得標，金額為6.06億元，但後來力歐新能源提出解除契約，所以又重回市場待價而沽。F基地前年7月以底標5.43億元流標，近年透過整合面積變大，不但捲土重來，售價也提高不少。

經發局指出，D基地面積7500平方公尺、底標價6億8325萬元，F基地面積8117平方公尺、底標價7億5411萬元，不僅價格相較其他基地親民，因鄰近商業區與住宅區，也具有發展一般消費市場優勢。

經發局表示，說明會除了介紹基地未來發展優勢，市府也借此機會了解企業需求，作為設計標案的參考依據。目前尚未決定何時招標，各界投資人如對標案有任何意見，歡迎電話提供。服務專線：（03）3322101轉5236、5238。

桃園航空城優先產專區最後2塊基地要賣了，市府今舉辦公開標售前說明會，底標也隨之曝光。圖／桃園市經發局提供
桃園航空城優先產專區最後2塊基地要賣了，市府今舉辦公開標售前說明會，底標也隨之曝光。圖／桃園市經發局提供

航空城 統一超商

延伸閱讀

美濃農地遭盜採砂石破壞道路 高市府開罰送辦

台中第3家好市多落腳何處 民代力促在港區最快9月公布

北市府衛工處副工程司被控收賄 北檢不起訴處分

網傳調閱標案資料公文 王鴻薇：蟑螂窩才見不得光

相關新聞

桃園航空城優先產專區最後2塊地要賣 競拍底標曝光

桃園航空城優先產專區9塊基地近年陸續標出，目前只剩D、F二塊土地待價而沽，市府經濟發展局與航空城公司今舉辦公開標售前說明...

揚秦攜永豐銀啟動預收款信託 迎百億元禮券市場

揚秦（2755）與永豐銀行11日正式簽約啟動「預收款信託」服務，透過發行禮券搶攻新市場，並運用永豐預收款信託服務，保障消...

AIA 友邦人壽第七度榮獲《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」

AIA友邦人壽再度榮獲《HR Asia》頒發的「亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Work fo...

元大金六度獲《HR Asia》亞洲最佳雇主獎 深化永續金融人才策略

元大金控（2885）堅守專業與溫度，展現對員工關懷與職場永續的堅持與行動力，於人才經營領域脫穎而出，榮獲亞洲最具指標性人...

好市多攜手富邦產險推專屬會員寵物險 免體檢保額最高200萬

毛小孩是現今許多家庭中最親密的夥伴，好市多提供豐富多樣的寵物用品，包括主題玩具、零食餅乾、跳床帳篷、健康食品，還有狗狗專...

打造幸福職場典範 群益證榮獲亞洲最佳雇主等三項大獎

群益金鼎證券（6005）2025年首次參加《HR ASIA》主辦的「亞洲最佳雇主獎」評選，即由超過300家參賽企業中脫穎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。