桃園航空城優先產專區最後2塊地要賣 競拍底標曝光

桃園航空城優先產專區9塊基地近年陸續標出，目前只剩D、F二塊土地待價而沽，市府經濟發展局與航空城公司今舉辦公開標售前說明會，吸引20多家企業參加，其中不乏上市櫃公司感興趣，而土地競拍底標也在說明會出爐，2者都超過6億元。

經發局副局長耿彥偉指出，航空城優先產專區9塊基地面積合計52公頃，前年7月標出7處，分別由統一超商、星宇航空、藥華、健策、中華貿易開發、力歐新能源、大樹醫藥與督洋生技等知名企業得標，而面積最大的I基地去年9月由台灣人壽得標。

據了解，D基地原本前年7月已由力歐新能源得標，金額為6.06億元，但後來力歐新能源提出解除契約，所以又重回市場待價而沽。F基地前年7月以底標5.43億元流標，近年透過整合面積變大，不但捲土重來，售價也提高不少。

經發局指出，D基地面積7500平方公尺、底標價6億8325萬元，F基地面積8117平方公尺、底標價7億5411萬元，不僅價格相較其他基地親民，因鄰近商業區與住宅區，也具有發展一般消費市場優勢。