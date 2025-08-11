AIA友邦人壽第七度獲HR Asia頒發「亞洲最佳企業雇主獎」
AIA友邦人壽榮獲「HR Asia」頒發的「亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Work for in Asia），這是友邦台灣第七次獲得此項殊榮。以「相信更好 (Believe in Better)」的員工價值主張，展現友邦台灣在打造多元、包容、充分賦權的職場文化上的努力與成就。
此外，策略性運用科技以提升員工生產力、參與度和整體工作效率，讓其首度受頒「科技賦能獎 (Tech Empowerment Awards)」，彰顯友邦台灣在數位轉型與創新人才策略上的領先表現。
AIA友邦人壽總經理侯文成表示，這項肯定不僅彰顯友邦台灣在人力資源策略、幸福職場建構與員工效能提升上的持續投入，更進一步體現我們對人才永續發展的高度承諾。
「HR Asia」的「亞洲最佳企業雇主獎」是亞洲地區最具指標性的企業雇主獎項之一，評選標準涵蓋員工參與度、企業文化、人才發展與社會責任等面向。
