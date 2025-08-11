快訊

攻禮券百億市場 永豐預收信託規模躍升

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

搶攻禮券預收款信託逾百億市場，永豐銀行旗下「禮券及其他預收款信託」服務2025年上半年整體規模，較2024年底成長近10%。永豐銀行表示，旗下運用預收款信託機制協助觀光飯店、美容護膚、運動健身、餐飲、電商以及零售通路等多元產業發行禮券及會員儲值以拓展營運版圖。

即日起，永豐銀行與餐飲集團──揚秦國際旗下品牌「涮金鍋」合作，運用禮券預收款信託模式開拓市場，提升業者營運效率並維護消費者權益。

永豐銀行表示，業者發行禮券可採用銀行信託等機制，旗下預收款信託提供業者發行禮券時，可彈性選擇預存現金至信託專戶，或以永豐擔任信用卡收單銀行，連結合作票券廠商、即時出票給消費者，將消費者刷卡款項同步存入信託專戶，專款專用維護消費者權益。

永豐銀行指出，業者透過預收款信託數位化系統，可於線上即時檢視禮券銷售量及核銷量、迅速列印發行禮券給消費者，有效節省人力與時間成本、提升營運效率。近年來隨電動車市場成長，永豐銀行也創新為充電站營運商提供預收款信託，協助業者發展會員儲值金制度，以金融力量推升低碳運輸營運效率。

消費 禮券 永豐銀行

