林修銘：上市生技業市值達8600億 看好跨域整合契機

台灣證券交易所董事長林修銘今天參加亞太生技投資論壇，他表示，目前在證交所掛牌的生技醫療業者總市值已突破新台幣8600億元，他看好台灣AI產業鏈完整，未來結合數位醫療與智慧醫材，可提供生技業跨域整合契機。

林修銘致辭表示，近年台灣資本市場的亮眼表現，全世界有目共睹。截至今年7月底，已有54家生技醫療業者在證交所掛牌，總市值突破8600億元，這股豐沛的籌資量能與市場廣度，是支持台灣生技產業發展的堅實底氣。

林修銘說，證交所深知生技業需要能吸引機構法人並鏈結國際資本的舞台，透過國際知名度與品牌聲譽，協助企業延攬頂尖人才、提升外資投資意願，並獲得長期發展資金。證交所提供深厚的資金池、廣泛的投資人基礎，以及與國際接軌的法規環境，幫助企業持續成長。

林修銘認為，台灣同時擁有半導體、資通訊與AI的完整產業鏈，未來結合數位醫療與智慧醫材，提供生技業跨域整合的契機。已上市公司更透過早期投資與資源挹注，形成「以大帶小」的產業良性循環。

林修銘說，行政院長卓榮泰7月中宣示打造台灣為亞洲那斯達克（NASDAQ）的重要政策，證交所推動的台灣創新板，正是落實此一國家戰略的核心板塊，致力於將台灣打造成亞洲前瞻新經濟產業的上市首選地。

此外，政府2025年起開始實施「健康台灣深耕計畫」，導入智慧科技醫療是其中重要一環，創新板也為具備關鍵技術、創新能力及未來發展潛力的生技公司，提供一個更具效率的上市途徑。透過創新板與國家戰略的緊密結合，讓台灣成為企業在亞洲市場實現全球化發展的堅實後盾。

證交所也積極透過「東南亞創新資本平台」作為國際橋梁，深入海外創新生態圈、發掘海外優質公司，並將台灣優質企業直接帶向全球舞台，厚植國際競爭力，希望幫助台灣生技企業在證交所登板、壯大，走向國際。