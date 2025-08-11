揚秦攜手永豐銀 啟動預收款信託迎百億禮券市場

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
揚秦國際企業董事長卓靖倫（中右）與永豐銀行執行副總經理歐陽子能（中左）今日共同簽訂合約，啟動「禮券預收款信託」服務。業者提供

揚秦（2755）國際企業與永豐銀行11日正式簽約啟動「預收款信託」服務，透過發行禮券搶攻新市場，並運用永豐預收款信託服務，保障消費權益。揚秦旗下連鎖品牌「涮金鍋」將首先發行實體禮券，揚秦表示，涮金鍋禮券主要面向企業禮贈品市場，未來禮券規劃也將擴及揚秦旗下各品牌，並進一步轉換為電子票券服務，整合線上線下，搶攻禮票券市場。

揚秦董事長卓靖倫表示，隨著消費者生活習慣改變，送禮與購物需求也跟著改變，揚秦旗下餐飲品牌的「禮票券服務」將先由單一品牌「涮金鍋」開始試行，實體禮券發行與銷售主要面向企業禮贈品市場，後續也會擴及到「麥味登」及「炸雞大獅」等各連鎖品牌。此外，順應電子票券的盛行，未來揚秦的「禮票券服務」也將由實體禮券轉為線上票券，並整合集團APP服務，提供消費者多元消費選擇，全面掌握線上線下的禮票券商機。

永豐銀行表示，禮券預收款信託逾百億市場，業者發行禮券可採用銀行信託機制，永豐的「預收款信託」服務整合預收款項信託管理與禮券發行二大作業，業者可彈性選擇預存現金至信託專戶，或以永豐擔任信用卡收單銀行，連結合作票券廠商，即時出票給消費者，也可透過數位化系統，即時檢視禮券銷售量及核銷量、迅速列印發行禮券給消費者，有效節省人力與時間成本、提升營運效率。

揚秦旗下共有四個連鎖餐飲品牌，截至目前「麥味登」總店數915家，「炸雞大獅」海內外店數126家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數4家。實體禮券將由以直營為主的「涮金鍋」開始發行，預計八月底後開始販售。

