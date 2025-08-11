助攻亞資中心發展 金融研訓院3面向培訓人才

金管會推動亞洲資產管理中心，人才為其中關鍵，金融研訓院今天表示，透過3面向做人才培訓，一是攜手7所大學培訓初階人才；二為跟銀行公會透過模組化課程培訓進階人才；三是透過主題培訓，養成可提出全方位解決方案的高階人才。

立法院財委會今天上午考察台灣金融研訓院，國民黨立委賴士葆、國民黨立委羅明才、金管會副主委陳彥良、銀行局長童政彰、台灣金融研訓院董事長雷仲達、台灣金融研訓院院長高一誠都親自出席。

雷仲達指出，1979年基層金融研究訓練中心成立，1980年金融人員研究訓練中心成立，後來兩機構在2000年整併為金融研訓院，包括培訓從業人員培訓、擴大到大專院校師生，推動金融素養紮根，金融研訓院也積極配合主管機關政策，推動永續金融、公司治理、信託業務等專業課程與研究，在金管會推動亞資中心政策目標下，金融研訓院也積極培育人才。

高一誠說明，目前分成3面向培育人才，第一，攜手7所大學培育初階人才。中山大學國際金融研究學院在暑期已開設先修班，已有100多人報名上課，其他學校9月開學後也會開設課程，主要希望讓大學學生了解資產管理業務面向，課程是透過系統性方式找業界第一流講師分享經驗，學校也樂見其成。

第二，透過跟銀行公會合作進階人才培育，透過6個模組化課程設計，滿足不同領域學員需求，會結合國內外實務講師授課，培養具備國際競爭力的菁英團隊。高一誠舉例，像是銀行理專不是那麼了解稅務，就可以選擇相關模組課程，或是法律背景的人想多了解客戶經營。

再者是瞄準從事資產管理10多年的高階人才培育。高一誠指出，預計透過主題式培訓，深化高階人才的客製化服務能力，也會涵蓋高雄資產管理專區新種業務，預計今年底前開設課程。

他分享跟其他國際機構接觸發現，這類高階人才最重要的是要強化如何向客戶提供整體解決方案，客戶多數會希望單一窗口，但背後是需要一整個團隊支援，以隨時因應高資產客戶提出的稅務、投資等各類議題。因此，課程會有實體口試，也可能透過腳本來整體評估人員應對狀況。

至於賴士葆也關注金融研訓院因為有辦理人才課程培訓，也有辦理評測，會不會有球員兼裁判議題。

金管會銀行局長童政彰指出，金管會有相關審查原則，訓練課程屬於開放市場，像是保發中心、證基會、金融研訓院、會計基金會、台灣永續能源研究基金會等，都可做為合格訓練機構，有些單位也都有辦理考試，金融研訓院在評測跟訓練部分兩者皆為互相獨立作業單位，不會有球員兼裁判問題。