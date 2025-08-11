AIA 友邦人壽第七度榮獲《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
AIA友邦人壽侯文成總經理(右)代表贈頒《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」。AIA友邦人壽／提供
AIA友邦人壽侯文成總經理(右)代表贈頒《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」。AIA友邦人壽／提供

AIA友邦人壽再度榮獲《HR Asia》頒發的「亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Work for in Asia），這是友邦台灣第七次獲得此項殊榮。以「相信更好（Believe in Better）」的員工價值主張，展現友邦台灣在打造多元、包容、充分賦權的職場文化上的努力與成就。另外，策略性運用科技以提升員工生產力、參與度和整體工作效率，讓其首度受頒「科技賦能獎（Tech Empowerment Awards）」，彰顯友邦台灣在數位轉型與創新人才策略上的領先表現。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示：「能夠第七度榮獲《HR Asia》『亞洲最佳企業雇主獎』，我們深感榮耀與責任並重。這項肯定不僅彰顯友邦台灣在人力資源策略、幸福職場建構與員工效能提升上的持續投入，更進一步體現我們對人才永續發展的高度承諾。此殊榮也再次印證友邦台灣深耕台灣市場的決心；我們將持續以保障、財富傳承與健康融合的策略，引領產業創新，攜手打造更健康、更長久、更美好的未來。」

《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」是亞洲地區最具指標性的企業雇主獎項之一，評選標準涵蓋員工參與度、企業文化、人才發展與社會責任等面向。友邦台灣以「相信更好」為核心價值，持續推動員工福祉、職涯發展與永續職場環境，深受員工與業界肯定。

友邦台灣近年積極推動多項職場永續與員工賦權計畫，包括跨部門「職場導師」專案（Mentoring Programme）、為新進同仁規劃多面向學習平台、各類員工社團塑造健康職場環境等。另外，為強化同仁掌握數位趨勢新思維，積極推動「科技、數位化與數據分析」（TDA，Technology, Digital, Analytics），加速數位轉型，全面升級人資營運模式與員工體驗；並導入Copilot於職場內應用，提升全員工作效率，積極打造鼓勵創新、擁抱差異的工作環境。

友邦台灣將持續秉持「健康長久好生活」的品牌承諾，在保險業界中引領職場文化的正向發展。

