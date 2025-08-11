南山人壽「御享樂活」利變還本終身保險 為退休生活提前部署

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

根據國發會推估，臺灣在今年正式進入「超高齡社會」，65歲以上人口將占總人口比率超過20%，並在2040年突破30%。隨著預期壽命延長，國人除了要應對「疾病」與「長照」風險外，活得比預期還久的「長壽風險」也成了民眾必須審慎思考的新風險。為此，南山人壽推出「南山人壽御享樂活利率變動型還本終身保險（定期給付型）」，協助國人建構穩健的退休財務規劃，讓民眾為自己的退休樂活人生提前部署。

想讓長壽人生過得自在安心、有品質，退休前的財務準備越早開始越好。根據調查，受到長壽風險、通膨與勞保年改等影響，國人平均退休金需求約為新臺幣（下同）1,400萬元，比2020年上升近300萬元，這不僅讓國人的退休信心持續走下坡，也讓越來越多人選擇延後退休。

作為保險領導品牌，南山人壽前瞻社會需求，持續推出符合社會所需的創新商品及服務。有鑑於退休準備已是目前國人刻不容緩、必須積極面對的議題，南山人壽除了在2025年首度參展「高齡健康產業博覽會」，透過各項活動設計鼓勵國人提前進行退休規劃，更推出「南山人壽御享樂活利率變動型還本終身保險（定期給付型）」，透過聚焦退休需求的保單設計理念，協助國人建構穩健的退休財務規劃。

「南山人壽御享樂活利率變動型還本終身保險（定期給付型）」具有五大特色：（一）依客戶規劃之退休年齡，最高可投保至59歲：無論是尚在打拼奮鬥的中壯年族群或是屆齡退休者，皆可滿足其保險規劃需求、厚實退休金準備；（二）壽險保障長期累積且資產增值；（三）自選三種退休年齡（提供保險年齡達55歲/60歲/65歲之生存還本保險金給付起始年齡），退休時間可視自身需求於投保時選擇，活越久領越多，最長領到保險年齡達99歲之保單周年日，可依自身的人生規劃藍圖，讓還本金在最需要的時候發揮最大效益；（四）提供生存還本保險金+增值回饋分享金兩筆金流，民眾可依個人規劃，自行選擇「年給付型」或「月給付型」的給付周期；（五）高額投保另享有高保額折扣，最高可享4%保費折扣（含繳費折扣）。

以40歲男性投保「南山人壽御享樂活利率變動型還本終身保險（定期給付型）」，基本保額92萬元，選擇生存還本保險金給付起始年齡為65歲為例，繳費期間2年期，表定年繳保費為2,749,880元，在首、續期轉帳扣繳及高保額享有保費折減後，折扣後年繳保費為2,639,885元，假設各年度宣告利率皆為2.65%不變，且增值回饋分享金在保險年齡65歲前選擇以「購買增額繳清保險基本保額」，保險年齡達65歲起選擇以現金給付方式每年給付，於保單第25年度末可領取生存還本保險金127,988元，增值回饋分享金125,046元，二者合計約253,034元，約當平均每月可補充2萬元的退休金。

南山人壽呼籲民眾應從職涯中期就可展開退休金流與風險管理規劃，並建立正確的資產配置與現金流管理觀念，以縮短「想要退休」與「能夠退休」的現實差距，為自己打造穩健、安心的退休樂齡生活。

