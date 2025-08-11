玉山金法說會／第2季 EPS 達1.05元 累計獲利202億元創同期新高

玉山金控（2884）11日召開法人說明會，公布2025年第2季營運概況。金控自結淨收益431.2億元，稅後淨利成長31.9%達167.5億元，獲利表現強勁。金控每股稅後盈餘（EPS）1.05元、股東權益報酬率（ROE）13.35%、資產報酬率（ROA）0.81%。玉山銀行稅後淨利168.8億元，成長46%，證券淨利9.2億元。截至7月，玉山金控自結稅後淨利202.1億元，較去年同期成長30.9%，EPS1.25元，均為歷年最高。

玉山銀行存、放款穩健發展，前六月淨利息收入較去年同期成長18.7%。受惠於完善海外布局策略，總放款年成長9.1%，企業放款及個人放款分別成長12.6%、6.9%，中小企業放款年成長8.4%。資產品質方面，逾期放款比率（NPL）為0.14%，備抵呆帳覆蓋率835%。海外業務方面，玉山銀行第2季海外分、子行獲利較同期成長9.8%，海外獲利占銀行整體25.2%。

本季淨手續費收入141.9億元，年增7.7%，其中財富管理淨手續費收入70.9億元，年增12.9%，均為歷年同期最高，保險手續費收入成長33%，連續兩季成長率突破三成，玉山銀行聚焦高端顧客經營有成，財管2.0顧客數為市場第一、資產管理規模(AUM)為市場第三。前六月信用卡淨手續費收入38.8億元，年成長5.6%，「金彩稅月」繳稅方案再創佳績，前七月簽帳金額3,990億元，單月突破1,200億元，均創歷史新高。

玉山銀行為首批獲准開辦亞洲資產管理中心的銀行，已於高雄苓雅區的玉山旗艦大樓開辦資產管理專區業務，提供20項媲美香港、新加坡等國際金融中心的產品與服務，涵蓋多元特色私募基金、保險融資、金融資產融資、家族辦公室及跨境金融服務等。此外，玉山已於7月完成保德信投信股權交割，未來將積極發展各項境內外基金、主被動式ETF以及私募股權基金等商品，促進資產管理規模的持續成長，打造具台灣特色的私人銀行，為高資產顧客提供專業且全方位的資產管理方案。

玉山銀行持續推動數位金融服務，透過容器化與微服務技術提升行動銀行系統彈性，更能快速應對大量數位外匯交易，今年上半年交易金額年成長35%。玉山銀行為首家與Google Cloud合作，於行動銀行推出AI房貸顧問與投資i-chat，提供生成式AI諮詢服務。另玉山銀行「AI財務評估模型」為金管會首件輕量沙盒，運用 AI 技術解決無法提供正式財力證明顧客的貸款困難，以提升金融包容性。此外，玉山銀行與數位發展部合作「防詐實驗室」，預計推動跨業聯防並於年底完成首波驗證，強化台灣金融技術研發。

玉山傑出的綜合績效獲各國際機構肯定，國際知名財經媒體《The Asset》評選玉山為2025年「最佳高資產客戶私人銀行」高度推薦，是最受顧客推薦與信任的銀行，並獲國際科技媒體《IDC》亞太區智能銀行領導者大獎，展現玉山在科技及AI導入的努力成果。在ESG方面，玉山第十度入選台灣證券交易所公司治理評鑑前5%，並再次榮獲金管會永續金融評鑑前25%佳績。玉山將持續發展普惠、智慧及場景金融策略，聚焦高資產顧客經營，擴大金融影響力，為股東、員工、顧客及這片土地，創造更大的價值。