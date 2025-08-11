好市多首次保險專案！ 攜手富邦產險推專屬會員寵物險

為了全方位滿足會員飼主對於毛小孩健康和醫療保障的需求，好市多攜手富邦產險合作推出黑鑽會員專屬服務的寵物保險方案，讓會員選購優質寵物用品的同時，也能輕鬆守護毛小孩的健康。

好市多與富邦產險攜手為黑鑽會員精心打造專屬寵物保險方案，理賠無自負額、醫療總額最高可達 16.9 萬元，以及最高 200 萬元的寵物侵權責任，每日保費僅 20 元起，大幅減輕飼主面對毛小孩突發醫療支出的負擔。黑鑽會員亦可選擇 10% 自負額的彈性方案，此外，針對一般會員也提供一款方案，保障內容同樣涵蓋門診、住院、手術，並包含走失協尋、喪葬、寄宿補助，協助會員守護毛小孩。

除提供毛小孩完整保障，飼主可透過網路投保寵物險及申請理賠，不需為寵物進行額外體檢，僅需填寫飼主的身分證字號及生日，富邦產險系統即可連動行政院農業部登記的寵物晶片號碼，帶出寵物相關資料，節省飼主輸入資料時間。理賠方面，於指定獸醫院診療後，無需額外向獸醫院索取相關醫療單據，亦大幅加速理賠申請時效。好市多期望這份專屬黑鑽會員的寵物險，能夠提供如同呵護家人般的保障，為黑鑽會員和毛小孩帶來更多歡樂的寵物時光。

本次合作也祭出多項好康活動，即日起至10月底，好市多會員至專屬網頁完成網路投保「寵物險」，免登錄即可獲得「飛利浦寵物抗敏空氣清淨機、百嬌客Glacier 寵物輕量推車、百嬌客 Skylight 寵物後背包」等多項好禮抽獎資格，每投保一次即多一次中獎機會，欲了解相關資訊，可至專屬活動網頁查詢或上網搜尋好市多寵物險。