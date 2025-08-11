快訊

燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

好市多首次保險專案！ 攜手富邦產險推專屬會員寵物險

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
富邦產險攜手好市多推出專屬會員寵物險方案，三大超優惠方案提供全面保障，打造會員一站式保險體驗。圖／好市多提供
富邦產險攜手好市多推出專屬會員寵物險方案，三大超優惠方案提供全面保障，打造會員一站式保險體驗。圖／好市多提供

為了全方位滿足會員飼主對於毛小孩健康和醫療保障的需求，好市多攜手富邦產險合作推出黑鑽會員專屬服務的寵物保險方案，讓會員選購優質寵物用品的同時，也能輕鬆守護毛小孩的健康。

好市多與富邦產險攜手為黑鑽會員精心打造專屬寵物保險方案，理賠無自負額、醫療總額最高可達 16.9 萬元，以及最高 200 萬元的寵物侵權責任，每日保費僅 20 元起，大幅減輕飼主面對毛小孩突發醫療支出的負擔。黑鑽會員亦可選擇 10% 自負額的彈性方案，此外，針對一般會員也提供一款方案，保障內容同樣涵蓋門診、住院、手術，並包含走失協尋、喪葬、寄宿補助，協助會員守護毛小孩。

除提供毛小孩完整保障，飼主可透過網路投保寵物險及申請理賠，不需為寵物進行額外體檢，僅需填寫飼主的身分證字號及生日，富邦產險系統即可連動行政院農業部登記的寵物晶片號碼，帶出寵物相關資料，節省飼主輸入資料時間。理賠方面，於指定獸醫院診療後，無需額外向獸醫院索取相關醫療單據，亦大幅加速理賠申請時效。好市多期望這份專屬黑鑽會員的寵物險，能夠提供如同呵護家人般的保障，為黑鑽會員和毛小孩帶來更多歡樂的寵物時光。

本次合作也祭出多項好康活動，即日起至10月底，好市多會員至專屬網頁完成網路投保「寵物險」，免登錄即可獲得「飛利浦寵物抗敏空氣清淨機、百嬌客Glacier 寵物輕量推車、百嬌客 Skylight 寵物後背包」等多項好禮抽獎資格，每投保一次即多一次中獎機會，欲了解相關資訊，可至專屬活動網頁查詢或上網搜尋好市多寵物險。

延伸閱讀

好市多豆腐開盒「縮水15％」！他怒嗆偷工減料 網笑：第一天做菜？

好市多「新口味零食＋炸雞」創意組合 網大讚：口味濃郁超好吃

期間限定！好市多「1水果」大顆又甜 老饕認3字：特別好吃

英文不好購物需謹慎！她在好市多買到「視覺系辣椒粉」 傻眼：完全沒辣度

相關新聞

揚秦攜永豐銀啟動預收款信託 迎百億元禮券市場

揚秦（2755）與永豐銀行11日正式簽約啟動「預收款信託」服務，透過發行禮券搶攻新市場，並運用永豐預收款信託服務，保障消...

AIA 友邦人壽第七度榮獲《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」

AIA友邦人壽再度榮獲《HR Asia》頒發的「亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Work fo...

元大金六度獲《HR Asia》亞洲最佳雇主獎 深化永續金融人才策略

元大金控（2885）堅守專業與溫度，展現對員工關懷與職場永續的堅持與行動力，於人才經營領域脫穎而出，榮獲亞洲最具指標性人...

好市多攜手富邦產險推專屬會員寵物險 免體檢保額最高200萬

毛小孩是現今許多家庭中最親密的夥伴，好市多提供豐富多樣的寵物用品，包括主題玩具、零食餅乾、跳床帳篷、健康食品，還有狗狗專...

打造幸福職場典範 群益證榮獲亞洲最佳雇主等三項大獎

群益金鼎證券（6005）2025年首次參加《HR ASIA》主辦的「亞洲最佳雇主獎」評選，即由超過300家參賽企業中脫穎...

行政院秘書長龔明鑫：三大策略協助台灣生技製藥升級及國際化發展

行政院秘書長龔明鑫11日在「2025亞太生技投資論壇」指出，台灣生技產業在既有的基礎之下，下一步應結合AI、ICT產業及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。