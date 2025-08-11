元大金六度獲《HR Asia》亞洲最佳雇主獎 深化永續金融人才策略

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控六度榮獲《HR Asia》亞洲最佳雇主殊榮(元大金控/提供)
元大金控（2885）堅守專業與溫度，展現對員工關懷與職場永續的堅持與行動力，於人才經營領域脫穎而出，榮獲亞洲最具指標性人力資源雜誌《HR Asia》2025年度「亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Work for in Asia），為第六度獲此殊榮。評比結果顯示，元大金控在三大面向──組織文化(Core)、員工體驗(Self)、團隊信任(Group)得分均高於市場平均值，反映「專注績效，增進員工福祉」的核心價值，亦體現同仁對於公司文化的高度認同與歸屬感。

秉持員工是企業最重要人力資本的信念，元大金控長期關注職場環境、人員發展與健康福祉，提供具市場競爭力的薪酬制度與完善保障，及持股信託、團體保險、年度健康檢查、家庭友善假別與生育補助等制度，讓員工專注職涯發展無後顧之憂。元大金控特別重視職場身心健康與心理支持，從員工協助方案（EAP）到辦公室生活講座，透過制度與文化建立同仁在工作與生活之間的平衡。在人才培育方面，元大金控推動五大學院訓練體系，結合數位學習平台，鼓勵同仁跨域精進，打造自主成長的學習文化。

面對轉型浪潮，元大金控持續強化人力資源策略與文化厚度，從基層培育到高層領導，全方位落實「深耕、廣納」的人才策略，發掘並儲備具國際競爭力與永續思維的金融生力軍，立足海外、穩健拓展金融版圖，提供客戶優質服務並展現經營績效。元大金控透過實際作為落實包容共融、多元發展的價值主張，建立具競爭力又有溫度的企業文化，將持續創造屬於元大金控的長遠價值與品牌信任，攜手落實幸福職場願景。

