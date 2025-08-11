金融股除權息秀最後一棒登場 留意法人卡位與4%以上高現金殖利率股

金融除權息行情最後一棒明天起陸續登場，即使台股指數上周已大漲至2萬4000點以上的高位階，但尚未除權息的金融股中，有多檔呈現外資、投信土洋兩大法人同步買超，包括元大金（2885）、合庫金（5880）、永豐金（2890）與台中銀（2812），明天除息的台新新光金（2887）最新現金股息殖利率高達5.42%，華南金（2880）現金殖利率也達4.27%、永豐金則有將近4%，有意參與除權息交易的投資人要抓緊時機卡位。

台股今天受到對等關稅疊加訊息影響早盤開低，之後緩步走揚指數翻紅，台股指數持續站在2萬4,000點之上，距離去年歷史高點24416點僅一步之遙，在半導體與其他AI相關個股大漲之下，比價效應拉開，金融類股有機會補漲。而台股除權息行情至8月已漸步入尾聲，在本周、下周進行除權息交易的個股中，金控族群有元大金預定明天周二、12日除權交易，台新新光金也則是在明天12日除息交易，緊接著13日公股金控華南金與合庫金這天同步除權息，最晚是永豐金預定21日除權息交易。銀行股則有台中銀預定13日除權息，與華南、合庫兩公股金控同天。

這幾檔擔綱最後一棒金融除權息行情的個股中，8月以來獲得外資、投信同步買超的，有元大金、合庫金、永豐金與台中銀。其中，元大金8月以來外資買超1.5萬多張，投信買超1.7萬多張，元大金在月1日已除息1.55元，本周二

將除權0.3元。法人指出，近期台股指數驚驚漲，且成交量放大至4,000億元以上，擁有龍頭券商元大證券、泛證券子公司市占領先的元大金，與台股行情關係密切自然成為最大受惠股，這應是外資、投信同買的原因。

合庫金8月以來外資大幅買超2.4萬多張，投信則是買超2,000多張，永豐金預定21日同步進行除權息交易，外資、投信8月以來對永豐金也是同步買超，外資買超7,000多張，投信則買了1.4萬多張。台中銀雖然不是金控股，但是外資、投信買超手筆也不小，獲外資買超4,000多張，投信買超2,000多張。

由於外資與投信買賣超並不一定會同調，所以一旦出現外資、投信同樣站在買方，顯示外資與投信都看好，對籌碼的穩定度有正面的幫助。

台新投顧副總經理黃文清指出，美對等關稅變數漸趨明朗，台積電（2330）為首有赴美設廠的半導體、AI族群上漲，漲幅落後、位階較低的金融股，低基期加以股債回溫與年內可望降息，有利獲利表現，相對具有補漲表現空間。