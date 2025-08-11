打造幸福職場典範 群益證榮獲亞洲最佳雇主等三項大獎

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券榮獲HR Asia三項大獎，由總經理李文柱（右）代表領獎。(群益金鼎證券/提供)
群益金鼎證券榮獲HR Asia三項大獎，由總經理李文柱（右）代表領獎。(群益金鼎證券/提供)

群益金鼎證券（6005）2025年首次參加《HR ASIA》主辦的「亞洲最佳雇主獎」評選，即由超過300家參賽企業中脫穎而出，榮獲「亞洲最佳雇主獎」、「多元、平等與包容獎」及「雇主關懷獎」等三項重要國際級大獎，展現其在人力資源管理上的卓越實力與領先地位，並深獲各界肯定。

「亞洲最佳雇主獎」是亞洲人力資源管理領域最具權威的獎項，評選標準涵蓋薪資福利、職能培訓、員工關懷及多元包容等多重面向。本次獲獎即肯定群益提升員工薪資及各項福利方面的努力，2024年非主管全職員工平均年薪成長率優於金融同業，顯示群益積極提升員工待遇，打造具競爭力的薪酬環境。

此外，群益因推動多元文化與性別平等措施，積極舉辦高階主管共識營，關注社會共融議題，營造多元且包容的職場氛圍，榮獲「多元、平等與包容獎」。

在「雇主關懷獎」方面，群益致力於提升員工福祉與工作生活平衡，提供血壓計、媽媽關懷包及節慶禮品，展現對員工的用心關懷。

群益金鼎證券此次獲獎，不僅是群益的榮耀，更是群益重視員工、打造優質工作環境的肯定與鼓勵。在參與的過程中，不斷提升自身實力，樹立了人才管理及幸福企業的典範。

