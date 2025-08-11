行政院秘書長龔明鑫：三大策略協助台灣生技製藥升級及國際化發展

行政院秘書長龔明鑫11日在「2025亞太生技投資論壇」指出，台灣生技產業在既有的基礎之下，下一步應結合AI、ICT產業及臨床應用的深厚實力，政府將推動的三大策略包括協助傳統產業轉型與升級、鼓勵創新研發、加速落地及強化在地供應鏈，以連結生技製藥國際市場。

龔明鑫指出，台灣生技不只是製造醫療，更將定義未來醫療。政府有決心整合研發、臨床、製造及法規等資源，讓生技創新從台灣出發、走向全球。

由鑽石生技投資與證交所、櫃買中心聯合主辦的「2025亞太生技投資論壇」，吸引超過500位國內外專家、學者與生技業者參加。

包括全球基因學權威、哈佛與麻省理工教授Dr. George Church、英國Syncona 生技創投執行合夥人Dr. John Tsai、日本DCI Partners大和創投總經理Shumtaro Kodama 、美國Jefferies富瑞金融集團董事總經理吳軍、花旗醫療健康部亞太區總經理張凌、交易所杜惠娟副總經理、櫃買李淑暖副總經理等，與生技產業發展趨勢與資本市場相關專家學者進行專題演講，內容十分豐富與精闢。

鑽石生技投資董事長楊泮池表示，全球生技正處於AI應用、精準醫療、細胞治療等多重創新交匯點，台灣具備完整的臨床與技術轉譯實力，亟需加速整合研發、資本與國際市場，建立具韌性與競爭力的創新生態。未來將打造從實驗室、資本市場到國際舞台的戰略鏈結，透過長期資金、制度設計與國際接軌的三力齊發，引領台灣生技產業邁向全球。

臺灣證交所董事長林修銘指出，生技產業因其特殊性，高度依賴資本市場提供資金、國際能見度與長期策略性資本。台灣作為亞洲重要的資本市場樞紐，證交所擁有充沛的籌資量能、廣泛的投資人基礎與國際接軌的法規環境，至7月底，在臺灣證交所掛牌的生技醫療業總市值已突破8,600億元。未來將持續透過創新板與國家戰略緊密結合，積極推動臺灣成為亞洲前瞻新經濟產業的上市首選地，以作為產業整合的最終推手，協助台灣企業站上世界舞台，邁向永續的全球領導地位。

證券櫃檯買賣中心董事長簡立忠表示，台灣上櫃和興櫃生技類股已達187家，顯示台灣資本市場對生技產業具高度支持潛力。他表示，櫃買中心未來將持續協助具研發實力與市場潛力的創新企業，善用多元資源與籌資機制，拓展國際能見度與市場規模，深化與資本市場的對接，創造有利新創成長的沃土，以帶動我國生技產業的穩健發展。