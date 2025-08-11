快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「有強大運勢」：錢財滾滾入袋

58歲機師年收400萬…退休前才驚覺「長年疏失」一家四口陷財務危機

美關稅衝擊工具機恐遇「淘汰戰」 大廠老董：40年來最慘烈

聽新聞
0:00 / 0:00

行政院秘書長龔明鑫：三大策略協助台灣生技製藥升級及國際化發展

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
行政院秘書長龔明鑫。 圖／聯合報系資料照片
行政院秘書長龔明鑫。 圖／聯合報系資料照片

行政院秘書長龔明鑫11日在「2025亞太生技投資論壇」指出，台灣生技產業在既有的基礎之下，下一步應結合AI、ICT產業及臨床應用的深厚實力，政府將推動的三大策略包括協助傳統產業轉型與升級、鼓勵創新研發、加速落地及強化在地供應鏈，以連結生技製藥國際市場。

龔明鑫指出，台灣生技不只是製造醫療，更將定義未來醫療。政府有決心整合研發、臨床、製造及法規等資源，讓生技創新從台灣出發、走向全球。

由鑽石生技投資與證交所、櫃買中心聯合主辦的「2025亞太生技投資論壇」，吸引超過500位國內外專家、學者與生技業者參加。

包括全球基因學權威、哈佛與麻省理工教授Dr. George Church、英國Syncona 生技創投執行合夥人Dr. John Tsai、日本DCI Partners大和創投總經理Shumtaro Kodama 、美國Jefferies富瑞金融集團董事總經理吳軍、花旗醫療健康部亞太區總經理張凌、交易所杜惠娟副總經理、櫃買李淑暖副總經理等，與生技產業發展趨勢與資本市場相關專家學者進行專題演講，內容十分豐富與精闢。

鑽石生技投資董事長楊泮池表示，全球生技正處於AI應用、精準醫療、細胞治療等多重創新交匯點，台灣具備完整的臨床與技術轉譯實力，亟需加速整合研發、資本與國際市場，建立具韌性與競爭力的創新生態。未來將打造從實驗室、資本市場到國際舞台的戰略鏈結，透過長期資金、制度設計與國際接軌的三力齊發，引領台灣生技產業邁向全球。

臺灣證交所董事長林修銘指出，生技產業因其特殊性，高度依賴資本市場提供資金、國際能見度與長期策略性資本。台灣作為亞洲重要的資本市場樞紐，證交所擁有充沛的籌資量能、廣泛的投資人基礎與國際接軌的法規環境，至7月底，在臺灣證交所掛牌的生技醫療業總市值已突破8,600億元。未來將持續透過創新板與國家戰略緊密結合，積極推動臺灣成為亞洲前瞻新經濟產業的上市首選地，以作為產業整合的最終推手，協助台灣企業站上世界舞台，邁向永續的全球領導地位。

證券櫃檯買賣中心董事長簡立忠表示，台灣上櫃和興櫃生技類股已達187家，顯示台灣資本市場對生技產業具高度支持潛力。他表示，櫃買中心未來將持續協助具研發實力與市場潛力的創新企業，善用多元資源與籌資機制，拓展國際能見度與市場規模，深化與資本市場的對接，創造有利新創成長的沃土，以帶動我國生技產業的穩健發展。

延伸閱讀

指政府高官用「降智圖卡」矇騙疊加關稅 陳智菡：不只黑箱、還黑心

如數編列普發一萬特別預算？政院秘書長喊「再等一下」 觀察川普1動作

川普課台20％關稅 賴總統：不是台灣的談判目標

嘉南豪大雨頻繁 卓榮泰指示陳金德率隊視察

相關新聞

好市多攜手富邦產險推專屬會員寵物險 免體檢保額最高200萬

毛小孩是現今許多家庭中最親密的夥伴，好市多提供豐富多樣的寵物用品，包括主題玩具、零食餅乾、跳床帳篷、健康食品，還有狗狗專...

打造幸福職場典範 群益證榮獲亞洲最佳雇主等三項大獎

群益金鼎證券（6005）2025年首次參加《HR ASIA》主辦的「亞洲最佳雇主獎」評選，即由超過300家參賽企業中脫穎...

行政院秘書長龔明鑫：三大策略協助台灣生技製藥升級及國際化發展

行政院秘書長龔明鑫11日在「2025亞太生技投資論壇」指出，台灣生技產業在既有的基礎之下，下一步應結合AI、ICT產業及...

星展銀行攜手領導力大師馬歇．葛史密斯打造AI職涯教練「iCoach」

星展銀行積極拓展數位創新AI應用版圖，攜手世界級領導力大師馬歇．葛史密斯（Marshall Goldsmith）共同打造...

「2025櫃買中心健走家庭日」減碳樂活 創造永續生活

櫃買中心8月9日在政治大學盛大舉辦「2025櫃買中心健走家庭日」活動，今年以「減碳樂活」為主題，舉辦登山健走及親子活動，...

金融守護論壇登場／華南銀打詐 建構三道防線

面對詐騙手法不斷翻新，從電話、社群到假投資與AI換臉的快速演化，華南銀行穩健部署，不僅強化科技預警與系統攔阻功能，也積極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。