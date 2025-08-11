快訊

星展銀行攜手領導力大師馬歇．葛史密斯打造AI職涯教練「iCoach」

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
星展銀行拓展數位創新AI應用版圖，攜手世界級領導力大師馬歇．葛史密斯（Marshall Goldsmith）共同打造AI職涯教練「iCoach」。（路透）
星展銀行積極拓展數位創新AI應用版圖，攜手世界級領導力大師馬歇．葛史密斯（Marshall Goldsmith）共同打造AI職涯教練「iCoach」，讓每位員工都能獲得大師親臨指導般的智慧陪伴與個人化職涯建議。

「iCoach」 職涯教練由生成式人工智慧（Generative AI）驅動，24 小時全天候運作，會依據每位員工的專長技能、職務內容、所屬部門等，量身打造零時差的專業建議。將過去高階主管專屬的教練資源，擴展至整個集團。

葛史密斯是位享譽全球的領導力大師，擁有逾 40 年的豐富教練經驗，曾為多位《財富》全球 500 大企業 CEO 及各領域高階主管提供專業諮詢；星展銀行與葛史密斯共同開發「iCoach」大數據資料庫，將其畢生智慧精華注入其中。

根據國際教練聯盟（International Coaching Federation）與職場培訓平台 Better Up 的調查，接受教練輔導的企業員工中，有 70% 表示在工作表現、人際關係及溝通技巧方面皆有顯著提升；另有八成受訪者認為，教練輔導能夠有效強化自我信心與職場競爭力。

星展銀行集團人資長李映虹表示，隨著工作型態不斷演變，培養職涯韌性比以往更加重要，此次推出的「iCoach」職涯教練，正是這項承諾的重要延伸，為員工提供個人化、即時的發展指引，陪伴員工在未來職場中持續成長、穩健前行。

