星展銀行攜手世界級領導力大師 啟用全新 AI 職涯教練

隨著AI科技浪潮持續重塑職場發展之際，星展銀行積極拓展數位創新AI應用版圖。繼成功推出引導式職涯平台「iGrow」、智能招募系統「JIM」，以及員工專屬超級助理「DBS-GPT」三大AI利器後，星展銀行宣布正式啟用全新AI職涯教練「iCoach」，此突破性布局攜手世界級領導力大師馬歇．葛史密斯（Marshall Goldsmith）共同打造，讓每位員工都能獲得如同大師親臨指導般的智慧陪伴與個人化職涯建議，全面開啟成長與領導力發展的無限可能。

「iCoach」 職涯教練由生成式人工智慧（Generative AI）驅動，24 小時全天候運作，會依據每位員工的專長技能、職務內容、所屬部門等，量身打造零時差的專業建議。這項創新平台的核心理念，是透過 AI 科技突破傳統推行限制，將過去高階主管專屬的教練資源，擴展至整個集團體系，無論員工職級高低，皆可無差別地在各種關鍵時刻獲得支持。

星展銀行集團人資長李映虹表示，隨著工作型態不斷演變，培養職涯韌性比以往更加重要，我們長期致力於支持員工成長，透過涵蓋教育（Education）、能見度（Exposure）與實務經驗（Experience）的「三E架構」，協助員工掌握未來所需技能。此次推出的「iCoach」職涯教練，正是這項承諾的重要延伸，為員工提供個人化、即時的發展指引，陪伴員工在未來職場中持續成長、穩健前行。

星展銀行（台灣）人力資源處處長朱麗文指出，作為全台最大的外商銀行，星展始終堅信「人才是最關鍵的資產」，並持續以科技驅動人才培育，推出多項領先業界的創新智能應用。最新上線的「iCoach」採用提問式引導設計，從職涯規劃、人際溝通，到心理韌性與領導力培養等，導入貼合情境、深度且具私密性的對話體驗，為員工值得信賴的職涯夥伴。

除了「iCoach」，星展銀行亦透過多元管道，持續協助員工強化適應與技能升級，包括結合 AI 與機器學習技術的「iGrow」 職業發展平台，能依據個人歷程推薦學習與職務機會；「星展導師計畫」促進員工與領導者及同儕的交流連結，提供實務指引；「DBS Learning Hub」匯集超過 10,000 門精選課程，鼓勵員工持續學習；而「Be My Guest 跨部門體驗計畫」則讓員工親身參與其他部門的工作坊與專案，去年共有超過 4,000 人次投入，展現跨域合作與成長的動能。