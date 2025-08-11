強化青年金融素養 元富證券六度攜手健行科大舉辦全國高中職投資競賽

台新新光金控旗下元富證券持續深耕金融教育，第六度攜手健行科技大學財務金融系共同舉辦「2025全國高中職投資競賽」。透過實務導向的金融學習體驗，積極強化青年學子的財務素養與未來競爭力，落實SDGs永續發展目標，包括「SDG 4優質教育」、「SDG 1消除貧窮」與「SDG 10減少不平等」，致力推動普惠金融向下扎根。

元富證券自2020年起啟動「FinTeach 校園金融教育贊助計畫」，持續透過資源挹注與產學合作機制，培育具備正確理財觀與實作能力的年輕世代。透過與健行科大合辦「全國高中職投資競賽」，發現高中職學生對金融知識與服務的需求。因此，自 2023年起進一步將金融教育觸角延伸至高中職學生，並於2024年推出全台首創以青少年為核心的金融知識影音節目《高中生財要學》，透過視覺化、趣味化與生活化的設計內容，成功吸引Z世代學生投入理財學習。

在金融教育雙引擎「競賽實作 × 數位影音」策略推動下，2024年「全國高中職投資競賽」吸引來自全台137所高中職、共計2,244名學生熱烈參與，參賽規模再創新高。元富證券同步於《高中生財要學》節目中專訪獲獎學生與指導老師，分享其投資歷程與學習轉變，影片上架兩週即突破10萬次觀看，有效放大競賽示範效益與教育價值。

本屆「2025全國高中職投資競賽」開放全國高中職學生報名參與，競賽分為「股市模擬交易獎」運用虛擬資金進行股票與ETF交易操作，模擬真實市場情境，最終依總報酬率取最佳績效前五名；及「個股研究分析獎」以研究報告深入剖析個股價值並進行簡報分享，決賽由元富證券團隊進行評選，選出前三名及優選獎五名及佳作獎十名，頒發獎金與獎狀以資鼓勵。透過參賽實戰訓練，不僅有助於培養邏輯判斷力與風險意識，亦能協助學生建立完整的學習歷程檔案，為未來升學面試或備審資料加分。

競賽報名時間為2025年8月11日至10月9日，正式競賽期間為10月13日至11月14日，並將於12月13日舉行決賽與頒獎典禮。元富證券將持續攜手全台學校，深化產學鏈結，善用數位媒體與金融專業雙重優勢，拓展校園金融教育影響力，實踐企業社會責任，促進青年世代的經濟韌性與財務自主。競賽報名詳情請參見健行科技大學財務金融系官網：https://www.fd.uch.edu.tw/zh_tw/2025