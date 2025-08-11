快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「有強大運勢」：錢財滾滾入袋

58歲機師年收400萬…退休前才驚覺「長年疏失」一家四口陷財務危機

美關稅衝擊工具機恐遇「淘汰戰」 大廠老董：40年來最慘烈

「2025櫃買中心健走家庭日」減碳樂活 創造永續生活

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
2025櫃買中心健走家庭日，櫃買中心董事長簡立忠帶領熱情參與的同仁與親友，現場溫馨熱鬧。櫃買中心／提供
2025櫃買中心健走家庭日，櫃買中心董事長簡立忠帶領熱情參與的同仁與親友，現場溫馨熱鬧。櫃買中心／提供

櫃買中心8月9日在政治大學盛大舉辦「2025櫃買中心健走家庭日」活動，今年以「減碳樂活」為主題，舉辦登山健走及親子活動，吸引近500名員工及親友熱情踴躍參與，一同創造永續生活。

本次活動以政治大學後山親山步道健行為主軸，由櫃買中心董事長簡立忠帶領員工及熱情參與的親友們，一同探索叢林奇航，享受大自然的洗禮，舒展身心。活動當日於健行步道沿線設置集章任務及透過APP踩點打卡，增加健走樂趣外，另外也為小朋友們安排氣球小丑、森林泡泡雙人秀、趣味闖關遊戲及DIY手作等活動，內容豐富精彩、有趣，藉由親子間同樂，凝聚同仁及家庭成員的情感，現場氣氛熱鬧溫馨。活動現場也特別準備兼具可愛及美味胖卡餐車與親民美食小吃，提供多樣化的餐飲內容，補充滿滿的能量與活力。

櫃買中心致力於營造健康、快樂、和諧的工作環境，視員工身心健康為財富，在辛勤工作之餘也使家庭獲得妥善照顧，展現社會責任之承諾，未來櫃買中心亦將持續舉辦各項活動，提供多元化的健康促進資源，強化員工的健康生活與福祉，並以實際行動落實環保生活與永續發展的理念。

延伸閱讀

櫃買中心健走家庭日 回響熱烈

散戶買海外債 門檻降低

櫃買攜富時羅素 衝ETF業務

興櫃新星業績 三連發

相關新聞

好市多攜手富邦產險推專屬會員寵物險 免體檢保額最高200萬

毛小孩是現今許多家庭中最親密的夥伴，好市多提供豐富多樣的寵物用品，包括主題玩具、零食餅乾、跳床帳篷、健康食品，還有狗狗專...

打造幸福職場典範 群益證榮獲亞洲最佳雇主等三項大獎

群益金鼎證券（6005）2025年首次參加《HR ASIA》主辦的「亞洲最佳雇主獎」評選，即由超過300家參賽企業中脫穎...

行政院秘書長龔明鑫：三大策略協助台灣生技製藥升級及國際化發展

行政院秘書長龔明鑫11日在「2025亞太生技投資論壇」指出，台灣生技產業在既有的基礎之下，下一步應結合AI、ICT產業及...

星展銀行攜手領導力大師馬歇．葛史密斯打造AI職涯教練「iCoach」

星展銀行積極拓展數位創新AI應用版圖，攜手世界級領導力大師馬歇．葛史密斯（Marshall Goldsmith）共同打造...

「2025櫃買中心健走家庭日」減碳樂活 創造永續生活

櫃買中心8月9日在政治大學盛大舉辦「2025櫃買中心健走家庭日」活動，今年以「減碳樂活」為主題，舉辦登山健走及親子活動，...

金融守護論壇登場／華南銀打詐 建構三道防線

面對詐騙手法不斷翻新，從電話、社群到假投資與AI換臉的快速演化，華南銀行穩健部署，不僅強化科技預警與系統攔阻功能，也積極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。