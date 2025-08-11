台股主動式 ETF 熱 00982A首配8%最吸睛

台股ETF在大盤創波段高帶動下績效長紅，特別是主動式台股ETF人氣更是強強滾。今(2025)年有五檔台股ETF新兵的台股主動式ETF，分別是主動群益台灣強棒(00982A)、主動統一台股增長(00981A)、主動野村臺灣優選(00980A)、主動安聯台灣高息(00984A)、主動野村台灣50(00985A)。台股創今年新高，這五檔台股主動式ETF收盤價也都創下歷史新高，觀察近一周這五檔績效與成交量表現，00982A價量齊揚周漲幅5.33%表現最佳，進一步觀察規模也是00982A目前以71.54億領先；00982A堪稱是績效、規模、成交量人氣三冠王。

法人表示，配息部分，00982A在7月31公告首次配息0.236元，成為首檔配息的台股主動式ETF，以7月31日收盤價來計算，預估年化配息率逾8%，超越了許多號稱高息的台股ETF；00982A除息日為8月18日，參與除息最後買進日為8月15日，有興趣的投資人可多留意相關投資契機。

群益投信台股ETF研究團隊指出，主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，來做持股的調整，例如當掌握到造成市場下跌的因素後，可彈性將持股轉至價值型或防禦型類股，以降低投資組合波動，也可在後續股市回穩時，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會。觀察主動式台股ETF在成立時總規模為116.93億，統計至8月7日規模已來到222.17億，增加105.24億成長率90%，受益人數也是從38,578人增加到93,457人，增加54,879人成長率142.25%。顯見主動式ETF投資熱潮持續發燒，投資人對台股主動式ETF也逐漸認同。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，市場最擔憂的關稅懸念已正式定案，短期不確定性大幅降低。雖然川普重稅政策形式上為負面消息，但條件豁免與產業布局已大致明朗，短期為市場帶來「落地利多」效應。不確定性下降、資金重回半導體權值股，將帶動台股回穩並偏多發展，技術線型方面，台股仍處多頭格局，AI 產業仍為支撐下半年景氣穩定的核心動能，預期綠燈景氣訊號仍可望維持。配置上可逢回加碼美設廠概念股、AI晶片與高階封裝概念股、先進製程ASIC受惠股等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。