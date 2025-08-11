泰安產險「樂暢遊」旅行綜合保險 納入法定傳染病

隨著暑假及下半年國定假日增加，國人出國旅遊熱潮預期將再度升溫。然而，即使行程規畫再周全，仍可能會遇到班機延誤、行李遺失、意外傷害或突發疾病就醫等情況，讓旅途增添不小財物損失風險。為守護旅客安心出遊，泰安產險實體通路自即日起全面升級「樂暢遊」旅行綜合保險專案，涵蓋高額保障、完善醫療與即時救援三大面向，打造全方位守護網，滿足不同類型的旅遊需求。

泰安產險「樂暢遊」專案，提供國內旅平險最高保額達500萬元，海外旅平險則最高達1,200萬元，並針對海外意外傷害事故提供醫療單據實支實付的完整醫療補償，協助旅客減輕費用支出的負擔。此外，也為國人最重視的「海外突發疾病」提供了最高180萬元保障，並特別將「法定傳染病」納入補償範圍，無論是旅途中常遇的腸胃炎、感冒，或是新冠肺炎、流感併發重症與新型A流感等皆屬於理賠項目，大幅提升了保障完整性。另外，依照旅遊不同地區設有差異化保額：一般地區提供最高180萬元，日本最高270萬元，醫療費用較昂貴的美加地區則高達540萬元，因地制宜，更加實惠。

若旅途中不幸發生重大意外，「樂暢遊」專案提供最高300萬元的「海外緊急救援費用」，保障項目包括搜救行動、醫療轉送、住院轉診、大體運送與喪葬費等，保戶可透過24小時緊急救援服務專線，就可即時獲得醫療諮詢、轉院推薦、三方翻譯通話協助，讓旅遊的保戶無論身在何處都可擁有最堅實的救援後盾。

此外，該專案也涵蓋班機延誤、行李延誤/遺失，以及旅程取消/變更等損失補償，確保旅遊計畫生變時也能即時應對，降低財物損失。