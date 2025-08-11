快訊

德語孤島／20年後恐現人才空洞 外語系能靠輔系自救？

美俄會談牽動台海安全！美議員：普亭若得利過頭 下個遭殃是台灣

民調／大勢已定？823大罷免投票意願 不同意居絕對上風

泰安產險「樂暢遊」旅行綜合保險 納入法定傳染病

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

隨著暑假及下半年國定假日增加，國人出國旅遊熱潮預期將再度升溫。然而，即使行程規畫再周全，仍可能會遇到班機延誤、行李遺失、意外傷害或突發疾病就醫等情況，讓旅途增添不小財物損失風險。為守護旅客安心出遊，泰安產險實體通路自即日起全面升級「樂暢遊」旅行綜合保險專案，涵蓋高額保障、完善醫療與即時救援三大面向，打造全方位守護網，滿足不同類型的旅遊需求。

泰安產險「樂暢遊」專案，提供國內旅平險最高保額達500萬元，海外旅平險則最高達1,200萬元，並針對海外意外傷害事故提供醫療單據實支實付的完整醫療補償，協助旅客減輕費用支出的負擔。此外，也為國人最重視的「海外突發疾病」提供了最高180萬元保障，並特別將「法定傳染病」納入補償範圍，無論是旅途中常遇的腸胃炎、感冒，或是新冠肺炎、流感併發重症與新型A流感等皆屬於理賠項目，大幅提升了保障完整性。另外，依照旅遊不同地區設有差異化保額：一般地區提供最高180萬元，日本最高270萬元，醫療費用較昂貴的美加地區則高達540萬元，因地制宜，更加實惠。

若旅途中不幸發生重大意外，「樂暢遊」專案提供最高300萬元的「海外緊急救援費用」，保障項目包括搜救行動、醫療轉送、住院轉診、大體運送與喪葬費等，保戶可透過24小時緊急救援服務專線，就可即時獲得醫療諮詢、轉院推薦、三方翻譯通話協助，讓旅遊的保戶無論身在何處都可擁有最堅實的救援後盾。

此外，該專案也涵蓋班機延誤、行李延誤/遺失，以及旅程取消/變更等損失補償，確保旅遊計畫生變時也能即時應對，降低財物損失。

延伸閱讀

聯發科非手機業務強勁成長

台師大女足抽血案 教育部專案提供保密心理諮商

大阪飛台北班機延誤 乘客氣炸「整機行李都遺失」 國泰航空回應了

1年期傷害險 留意是否涵蓋法定傳染病

相關新聞

金融守護論壇登場／華南銀打詐 建構三道防線

面對詐騙手法不斷翻新，從電話、社群到假投資與AI換臉的快速演化，華南銀行穩健部署，不僅強化科技預警與系統攔阻功能，也積極...

金管會主委彭金隆專訪／做大產值磁吸人才 壯大金融產業鏈

金管會主委彭金隆上任一年多以來，積極推動「亞洲資產管理中心」，他表示，推動亞洲資產管理中心的終極目標是提升台灣金融業產值...

金管會主委彭金隆專訪／面對阻力 三個解方

金管會推動亞資中心時，初期並不被外界看好。面對內外阻力交織的高牆，主委彭金隆選擇不等條件完備才啟動，而是先跨出第一步，用...

AI理財、防詐…玉山金伴樂齡族穩健前行

「2025高齡健康產業博覽會」於八至十日舉行，玉山金控以「步步穩健，攀登幸福新高峰」為號召，以ＡＩ理財、信託評估、健康照...

銀行壽險買台股逾600億元搶除息行情 7月恐變調？

據金管會統計，2025年6月銀行與壽險同步加碼台股，抵銷券商的調節力道，使單月金融三業合計淨加碼達600億元，終結連兩個...

最大砍債潮！金融三業半年砍債逾3000億元 為哪樁？

據金管會統計，2025年6月金融三業合計減碼債券578億元，累計上半年淨減碼規模達3,197億元寫史上同期最大砍債紀錄，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。