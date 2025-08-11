聽新聞
0:00 / 0:00
AI理財、防詐…玉山金伴樂齡族穩健前行
「2025高齡健康產業博覽會」於八至十日舉行，玉山金控以「步步穩健，攀登幸福新高峰」為號召，以ＡＩ理財、信託評估、健康照護與智能防詐等主題為展示重點，期待透過多元的方式陪伴樂齡族群在各人生階段走得更穩健。特別是玉山金控及玉山銀行秉持「以人為本」的核心理念，融合金融專業與人文關懷，運用生成式ＡＩ顧問及信託產品，打造完善的退休資產累積、保全與傳承服務體系，為一大亮點，未來將持續透過產品創新來回應多元退休需求。
玉山金這次也展出信託需求評估量表，透過平板互動協助參觀民眾快速掌握最適合自身需求的信託規畫方案，並由具高齡金融規劃顧問師、家族信託規劃顧問師資格的玉山信託專家在現場提供諮詢。此外，現場更展出最新「投資i-chat」生成式ＡＩ金融顧問服務，透過生成式ＡＩ技術，將玉山投資研究中心的市場分析與投資建議，轉化為更口語、易懂的內容，讓使用者能快速掌握市場方向與相關產品資訊。
近期金融詐騙案件頻傳，玉山也與警政署合作舉辦防詐宣導，並設置智能防詐體驗區，結合金融知識、詐騙案例與科技應用提升民眾防詐意識；證券方面，則展示股票e指存與ＥＴＦ ＩＰＯ線上申購介面，幫助投資人掌握市場低點、降低風險，其中ＥＴＦ ＩＰＯ線上申購介面特別針對高齡族群推出清晰、大字體的友善介面。玉山金也與南山人壽共同參展，提供財富管理到健康照護的樂齡全方位服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言