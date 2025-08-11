金融守護論壇登場／華南銀打詐 建構三道防線

面對詐騙手法不斷翻新，從電話、社群到假投資與AI換臉的快速演化，華南銀行穩健部署，不僅強化科技預警與系統攔阻功能，也積極推動行員識詐訓練與獎勵機制，全面串連警政資源與業界聯盟，持續扮演金融防詐的堅實守門員。

經濟日報與華南銀行將於今（11）日共同舉辦「金融守護論壇—全面阻詐 打造科技智能防護網」，華南金控（2880）暨華南銀行董事長陳芬蘭將出席致詞，華南銀行總經理黃俊智將參與座談，與金管會銀行局局長童政彰、勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組專委黃偉誠、LINE台灣公共事務部副總經理林若凡，共同為全面阻詐，尋求最佳解方。

順應金管會推動的「新世代打詐策略行動綱領」，華南銀行從組織制度到前線應對全面強化防詐量能，建構涵蓋識詐、防詐、阻詐的三道防線。同時積極導入AI、行為分析與即時預警機制，強化對交易風險的即時掌握與異常識別能力，讓科技真正成為防詐的主力工具。

據統計，華南銀行2025上半年成功攔阻詐騙金額約1.8億元，較去年同期提升82.7%。從這些數據不難看出，透過制度建構與科技升級，華南銀行已逐步將「識詐」能力從個人判斷導向組織系統化、標準化的行動力。

在科技防詐方面，華南銀行運用AI科技打造自主研發的「雷神識詐模型」，透過機器學習，從大量交易與帳戶行為數據中找出潛在詐騙態樣，不斷優化模型與交叉驗證策略，強化模型的即時反應能力。並針對涉及高風險帳戶產出「優先設控異常名單」供分行優先審視，將疑似交易異常帳戶進行設控，大幅提高帳戶風險控管效率，該名單偵測率較以往提升1.66倍。

近期外籍移工成詐騙集團鎖定對象，華南銀行為防杜不法集團利用其帳戶從事詐騙活動，從源頭開戶端即強化審查，針對外籍人士辦理開戶時，嚴格確認其身分、在台工作狀況與開戶目的，提醒客戶不得出借或轉讓帳戶，並透過「雷神識詐模型」持續監控帳戶異常行為，若發現可疑交易，將立即啟動凍結帳戶與通報機制，有效攔阻詐騙資金流竄。

同時，進一步針對高風險外籍人士，如離境、行方不明、遭查處收容遣返者，全面管控其存款帳戶自動化設備交易功能，有效降低外籍帳戶遭通報為警示帳戶之比例，展現華南銀全面保護客戶資產的防詐決心。