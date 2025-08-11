金管會主委彭金隆專訪／面對阻力 三個解方

金管會推動亞資中心時，初期並不被外界看好。面對內外阻力交織的高牆，主委彭金隆選擇不等條件完備才啟動，而是先跨出第一步，用行動換取社會與市場的認同，再一步步補齊資源與條件。

他直言，推動重大政策時，「阻力與挑戰是日常」。他的解方有三：第一，先行動再溝通，用成果證明決心；第二，讓對方明白此事非做不可，再說明道理與需求；第三，換位思考，理解對方顧慮，並讓新專案融入日常工作，降低負擔。

彭金隆說，他在當老師的時候，常常有學生問他：「老師，我要不要學寫程式？要不要學法語？要不要學日語？」他回答他們，想學就去學，結果學生反問：「那這樣四年的時間不夠怎麼辦？」這時他會跟學生說，「等你想好，把所有東西都帶齊了，就天黑了。」

彭金隆說，「邊走才能知道什麼是你需要的，不走出去，再多的準備都沒有用。」

以亞資中心為例，他不設租稅、外匯鬆綁等前提，認為若等條件全備才啟動，「天都黑了」。先走一步，市場與社會才會看到努力，進而給予支持與資源。

與其他部會溝通時，他總先尋找共通解方，「誰不想當好人？只是各有難處。」因此，金管會會先做出成效，讓外界看到政策的正面影響，例如亞資帶動金融業發展後，財政部才有底氣給租稅優惠，社會也不會反對。

彭金隆說，與人溝通時，他會用行動來證明自己的決心，能做的部分自己會先做，然後再告訴對方，「我就是要這樣做」，同時也會換位思考，思考對方在害怕什麼，並且讓「專案工作日常化」，把專案融入到日常的工作，像推展亞資中心，現在金融機構已經在做私人銀行，這件事本身就存在，金融機構難道不希望市場壯大嗎？推展亞資中心就是把金融機構已經在做的私人銀行做大，就是這個道理。

在他眼中，政策是槓桿，市場活力才是力量來源。金管會的專長是安全監控，在安全可控的前提下釋放市場活力，就能事半功倍。「不要等到準備齊全才出門，走出去，路才會帶你找到真正需要的東西。」